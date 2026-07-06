Torba teklifle aday sürücülere sert trafik düzenlemesi: Bazı ihlallerde ehliyet iptal edilecek

TBMM'ye sunulan yeni torba kanun teklifi, aday sürücüler için daha ağır yaptırımlar öngörüyor. Düzenlemeye göre, trafik güvenliğini ciddi biçimde tehlikeye düşüren belirli kural ihlallerini işleyen aday sürücülerin sürücü belgeleri geri alınmakla kalmayacak, tamamen iptal edilecek. Bu durumda ilgili kişilerin yeniden ehliyet alabilmeleri için mevzuatta öngörülen şartları baştan yerine getirmeleri gerekecek.

Aday sürücülere ağır yaptırım

Düzenleme kapsamında drift yapan, makas atan ve ambulans ile itfaiye gibi geçiş üstünlüğüne sahip araçlara yol vermeyen aday sürücüler, sürücü belgelerini kalıcı olarak kaybedecek.

Mevcut uygulamada bu ihlaller nedeniyle sürücü belgeleri belirli bir süre için geçici olarak geri alınırken, yeni düzenlemeyle aday sürücüler için ehliyetin tamamen iptal edilmesi öngörülüyor.

Ehliyet iptalleri zirve yaptı

Kanun teklifine ilişkin etki analizine göre, 2017 yılından 17 Haziran 2026'ya kadar geçen dönemde toplam 161 bin 347 aday sürücünün ehliyeti iptal edildi.

Belge iptallerinin en büyük nedenini ise alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde etkisi altında araç kullanılması oluşturdu. Bu nedenle 123 bin 72 aday sürücünün ehliyeti iptal edildi.

Verilere göre, aday sürücülere yönelik belge iptalleri son yıllarda artış gösterdi. Geçen yıl 31 bin 978 ehliyet iptaliyle 2017'den bu yana en yüksek yıllık sayı kaydedildi.

Türkiye'de 3,4 milyon aday sürücü bulunuyor

Etki analizinde yer alan verilere göre Türkiye'de 38 milyon 907 bin 247 sürücü belgesi sahibi bulunuyor. Bunların 3 milyon 402 bin 75'ini aday sürücüler oluşturuyor. Aday sürücülerin toplam sürücüler içindeki oranı ise yüzde 8,7 olarak hesaplanıyor.