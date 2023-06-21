Torbalı ihracatta 65 ili geçti

İZMİR-EKONOMİ

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) ve Ekonomi Gazetesi işbirliğinde düzenlenen Ege İhracat Buluşmaları’nın yedincisi Torbalı Ticaret Odası (TTO) ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Toplantıda ilçenin mevcut ekonomik durumu ve potansiyeli masaya yatırılırken, güncel ekonomik durum da değerlendirildi. Torbalı’nın katma değerli üretimini ihracatla taçlandırdığına dikkat çekilen toplantıda, 1 milyar 746 milyon dolarla 65 ili geride bırakan ilçenin, yapımı süren Mobilya OSB ile bu rakama 250 milyon dolar daha ekleyeceği ifade edildi.

EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, TTO Başkanı Abdulvahap Olgun ve Türk Eximbank Ege Bölge Müdürü Gülom Timurhan'ın açılış konuşmalarıyla başlayan toplantıya EİB Koordinatör Başkan Yardımcısı Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Ertan, Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ali Fuat Gürle, Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Bedri Girit ve Ege Hububat Bakliyat ve Yağlı Tohumlar İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet Öztürk, Ege İhracatçı Birlikleri Genel Sekreteri İ. Cumhur İşbırakmaz, yönetim kurulu üyeleri ve Torbalı’daki iş insanları katıldı.

İlçenin geçen yıl ihracatını yüzde 30’a yakın artırmayı başardığında dikkat çeken EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, “Sektörel çeşitliliğin yoğun olduğu Torbalı’da tütün, mobilya, hazır giyim, tekstil, zeytin zeytinyağı, su ürünleri hayvancılık mamulleri sektörlerimiz başı çekiyor. Torbalı üretim ve ihracatta son 25 yılda büyük gelişim gösteren, başarı hikayeleri yazan bir bölge. Özellikle bu başarı OSB’nin kurulmasıyla büyük bir gelişim gösterdi” dedi.

“Tarım OSB de kurulmalı”

Torbalı’da 2 OSB bulunduğunu hatırlatan Eskinazi, “Kuruluş fikri EİB’den çıkan Karma ve Mobilya OSB de faaliyete geçtiğinde bu dinamizme yeni bir ivme katacak. Türkiye’nin en modern mobilya sektör kümelenmesi sanayi alanında 64 firmamız yer alacak. Mobilya sektörümüz ithalatçılarını gönül rahatlığıyla ağırlayacak. Showroomların, eğitim merkezinin, sosyal tesislerin bulunacağı bölge katma değerli ihracatın önünü açacak. Mobilya OSB’nin sektörümüze yıllık katkısının 250 milyon dolar civarında olacağını öngörüyoruz. Torbalı aralarında, farklı sektörlerden 70’e yakın uluslararası şirkete ev sahipliği yapıyor. Katma değerli tarımsal üretimin artması için de özellikle tarım OSB’nin kurulmasının doğru bir adım olacağı kanaatindeyiz” diye konuştu.

“Enflasyon dövizden hızlı artarsa katma değerli üretim de çare olmaz”

Türkiye’nin mevcut ekonomi politikasının ülkenin ihracatına olumsuz etki ettiğini vurgulayan Eskinazi, “Uygulanan sürdürülemez politika hemen hemen herkesi faiz-kur konuşur hale getirdi. İhracatçılarımızın en temel sorunları orada öylece duruyor: Rekabetçi kur, finansmana erişim, enerji fiyatları ve vize süreçlerinin sıkıntısız bir şekilde ilerlemesi önemli. Döviz kurunun yükselmesi ihracatçılarımıza biraz motivasyon verdi ancak zararlarımızı karşılayabilecek boyutta değil. Çünkü enflasyon maliyet hesaplarımızı altüst etti. Enflasyon dövizden hızla artarsa rekabet gücünüz azalır, bu katma değeri yüksek ürünler için de geçerlidir” dedi.

Mevduat faizlerinin yüzde 50-60 bandına ulaştığını, bu şartların hem finansmana erişimi zorlaştırdığını hem de yatırımı imkansız hale getirdiğini belirten Eskinazi, “Merkez Bankası’nın açıklayacağı kararı merakla bekliyoruz. Gerçek faizlere ne kadar yaklaşılacağı çok önem arz ediyor. Bir an önce Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Merkez Bankası’nın kadrolarının teşkil edilmesi lazım. Ekonomimiz verimli değil. Ülkenin geldiği noktayı ekonomi bilimiyle analiz etmeye çalışmak artık enerji kaybından öte bir şey değil. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in göreve geldikten hemen sonra ifade ettiği Türk ekonomisi rasyonel bir zemine oturacak söylemi vardı. Bunu ivedilikle bekliyoruz. Türk ekonomisinin can damarlarından biri olan ve büyümenin itici gücü olan ihracatçılarımızın yeni yatırımlar yapması ve ihracatını artırması için hükümetin bizim sesimize kulak vereceğimize inanıyoruz” diye konuştu.

“Torbalı Türkiye'nin en hızlı büyüyen ilçelerinden”

Torbalı Ticaret Odası Başkanı Abdulvahap Olgun da ilçede 60 farklı sektörün faaliyet gösterdiğini anlatarak, “Bin 150 sanayi kuruluşuna, 2 bin 950 ticarethaneye ve 65 binden fazla istihdama sahibiz. 210 bine dayanan nüfusumuz ile işverenlerin cazibe merkeziyiz. Nüfus artış hızımız Türkiye ortalamasının üzerinde. En hızlı büyüyen ilçelerden biriyiz. İlçemizin cazibe merkezi olmasındaki diğer bir etken ise 5000 yıllık tarihi. Metropolis Antik Kenti’nde yapılan kazılarda ortaya çıkan ‘Bol Kazançlar’ yazılı metinler, bölgemizdeki ticaretin ne kadar eski olduğunu kanıtı. Torbalı Ovası, yakın geçmişte tarımsal SİT alanı ilan edildi. 313 bin dönüm ekilebilir alana sahip topraklarımızda, 3 mevsim ürün yetiştirilebiliyor. Bu durum coğrafi işaret çalışmalarımıza da katkı sağladı. Torbalı Kuru Domatesi ve Arslanlar Biberi’nin ardından Çapak Bardacık İnciri’nin de coğrafi işaret almak için çalışıyoruz” dedi.

“Yakında ‘mobilya şehri’ olarak anılmaya başlayacağız”

Torbalı’nın Türkiye'de kurutulmuş domates ihracatının 3'te 2'sini tek başına karşıladığını anlatan Abdulvahap Olgun, “2022’de 106 ülkeye kuru domates ihraç ettik. İlçemizde 2 adet OSB var. Pancar OSB’de 90 fabrika üretim yapıyor. 22 adet fabrikanın bulunduğu 600 dönümlük Torbalı Karma ve Mobilya OSB'de, genişleme sahası ile ilgili çalışmalar tamamlandığında 700 dönümlük ek alanda toplamda 105 fabrika faaliyete geçecek. Böylelikle Torbalı, Karabağlar’da kümeleşen mobilya firmalarının ana merkezi olacak ve tüm Türkiye’de ‘mobilya şehri’ olarak anılacak. Tüm olumsuzluklara rağmen ihracatımız artıyor. Hedefimiz ihracatımızı her yıl biraz daha fazla artırmak. Dev marka ve işletmelere ev sahipliği yapıyoruz. Türkiye’deki ilk 500 şirket arasına 8, Ege’deki en büyük 100 şirket arasına 10 şirket sokmayı başardık. İlçemizin yüksek potansiyelinin de yatırımcıların dikkatini çekmesi her geçen gün daha da fazla büyümemize olanak sağlıyor” diye konuştu.

Türk Eximbank’tan 5 ayda 16,9 milyar dolarlık destek

2022 yıl sonu itibarıyla ihracatçılarımıza 19,6 milyar dolar kredi desteği 25,4 milyar dolar sigorta desteği sağladıklarını belirten Türk Eximbank Ege Bölge Müdürü Gülom Timurhan ise, Bu yılın ilk 5 ayında ise 7,8 milyar dolar kredi, 9,1 milyar dolar sigorta olmak üzere ihracatçılara toplam 16,9 milyar dolar destek sunduk. Desteklerimizden aktif olarak yararlanan ihracatçıların sayısı 16 bini geçti. 2017’de hizmetlerimizden yararlanan KOBİ’lerin payı % 60 iken, 2023’te bu oran % 83’e ulaştı. Kredi başvurularında KOBİ’lere öncelik tanıyoruz. Geçen yıl Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ortaklığı ile kurduğumuz İhracatı Geliştirme A.Ş.’nin (İGE) ile ihracatın finansmanında yeni dönem başladı. İGE kefaleti ile özellikle yüksek katma değerli, orta ve yüksek teknolojili ürün üreten ihracatçılarımıza kredi kullanım imkânı sunuyoruz. İGE kefaleti ile 4 bin 300‘den fazla ihracatçıya yaklaşık 23 milyar TL kredi kullandırdık. Ayrıca sürdürülebilirlik kapsamında ihracatçılarımıza yaklaşık 2,5 milyar Euro fon sağladık” dedi.

“Bu hafta çok kritik”

EKONOMİ Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Handan Sema Ceylan moderatörlüğünde gerçekleştirilen panel kısmında EKONOMİ Gazetesi yöneticileri güncel ekonomik durumla ilgili beklentilerini paylaştılar. Bu haftanın iş dünyası için çok kritik olduğunu dile getiren EKONOMİ Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Güldağ, “Önemli beklentiler var. Bunların başında bankalardaki liralaşma hedeflerinin aşağı çekilmesi ve politika faizinin reel faizlere yaklaştırılması var. Bizim beklentimiz yüzde 25’e çıkması ama yabancı yatırımcılar yüzde 35-40’lık rakamlardan söz ediyorlar. Mevduat faizine bakılırsa bu çok da afaki değil. Seçim öncesi ödemeler dengesi krizine doğru gidiyorduk. Büyük firmalar bile döviz bulamaz, ithalat yapamaz hale geldiler. Mehmet Şimşek’in Maliye Bakanı olarak atanması piyasaları rahatlattı ama sorunlar yerinde duruyor. Türkiye bir sanayi ülkesi ve iyi ilişkilere ihtiyacı var. Seçim sonrası liyakate yakın atamalar bana geleceğe dair umut verdi. İçte ve dışta destek alacak güçlü bir program hazırlanıyor ama sabır ve zaman istiyor. Mucize beklenmemeli” dedi.

“22 Haziran milat olacak”

EKONOMİ Gazetesi Genel Koordinatörü Vahap Munyar, Türkiye’nin ödemeler dengesi krizinin eşiğine geldiğini belirterek, “Bu hala sürüyor. Faizin artması ile döviz işlemlerinde tekrar normale dönebilecek miyiz? 22 Haziran önemli bir milat olacak. Tekrar ortadoks politikalara döneceğiz. Ama hayat ne kadar zaman sonra normale dönecek, esas olarak onu görmek lazım. O da faiz artışıyla birlikte dışarıdaki paranın ‘normale dönüyoruz’ mesajını ne kadar algılayacağına bağlı. Buna sadece faiz artışıyla ikna olacaklar mı, yoksa atılacak diğer adımlara bakarak mı değerlendirecekler onu görmemiz lazım” diye konuştu.

“İhracat için 6 normalleşme adımı lazım”

EKONOMİ Gazetesi Yayın Kurulu Başkanı Şeref Oğuz ise 22 Haziran’da açıklanacak olan politika faizi ile herşeyin düzelmeyeceğine dikkat çekerek, “Bu ancak para politikasında doğru rotaya girdiğimizi gösterir. 22 Haziran, Heterodoks politikaların jübile günü olacak. Bunun ardından ihracatta içte ve dışta bizi üçer normalleşme adımı bekliyor. İçte dövizde normalleşme başladı, faizde normalleşme ile kutsal (!) perşembeyi bekliyoruz, bir de ihracat bedellerinin Merkez Bankası’na satış zorunluluğunda normalleşme gerekiyor. Dışta da Avrupa’daki resesyon, vize gibi tarife dışı engeller ve savaş nedeniyle ısınan coğrafyalarda normalleşme ihtiyacı var” görüşünü ifade etti.

TÜRKİYE’NİN EN KAPSAMLI OTO MÜZESİ SANAYİNİN İÇİNDE:

Ege İhracat Buluşmaları kapsamında Torbalı Ticaret Odası’ndaki toplantı öncesinde Torbalı’daki Özgörkey Şirketler Grubu ve Uzak Doğu’dan Avrupa’ya kadar birçok ülkeye ihracat gerçekleştiren, Türkiye’nin en büyük dondurulmuş gıda entegre tesislerinden Feast ziyaret edildi. Ziyarette Feast Dış Ticaret Müdürü F. Duygu Erdoğan, Feast İhracat Bölge Yöneticisi Kutay Çevirgen ve Feast İhracat Bölge Yöneticisi Hande Cangürgel çalışmaları hakkında bilgi verdi. Fabrikanın içinde 7 bin metrekare alandaki Key Müzesi, 76 klasik otomobil ve 40 motosiklet ile Türkiye'nin en kapsamlı otomobil müzesi konumunda. Müzedeki araçların modelleri 1880'lerin sonu ile 2011 arasında değişiyor.