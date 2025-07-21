  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Torbalı'da kağıt fabrikasındaki yangın! Ekiplerin müdahalesi sürüyor
Takip Et

Torbalı'da kağıt fabrikasındaki yangın! Ekiplerin müdahalesi sürüyor

İzmir'in Torbalı ilçesindeki bir kağıt fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Torbalı'da kağıt fabrikasındaki yangın! Ekiplerin müdahalesi sürüyor
Takip Et

Torbalı ilçesi Yedi Eylül Mahallesi'ndeki organize sanayi bölgesinde bulunan bir kağıt fabrikasında, öğle saatlerinde yangın çıktı. Fabrikadan çıkan dumanlar gökyüzünü kaplarken çevredeki vatandaşların ihbarıyla bölgeye çok sayıda itfaiye sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesi sürüyor

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına almak için çalışma başlattı. Henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Başakşehir'in UEFA Konferans Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli olduBaşakşehir'in UEFA Konferans Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli olduSpor

 

Vefat eden eski CHP Bursa Milletvekili Lale Karabıyık için tören düzenlendiVefat eden eski CHP Bursa Milletvekili Lale Karabıyık için tören düzenlendiGündem

 

 

Gündem
Kütahya'da işçi otobüsü tankerle çarpıştı: Çok sayıda yaralı var
Kütahya'da işçi otobüsü tankerle çarpıştı: Çok sayıda yaralı var
Termometreler kırmızıya döndü! Hissedilen sıcaklık 51,3 dereceye çıktı
Termometreler kırmızıya döndü! Hissedilen sıcaklık 51,3 dereceye çıktı
Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan Murat Çalık açıklaması: Tutuksuz yargılanmalı
AK Partili belediye başkanından Murat Çalık açıklaması: Tutuksuz yargılanmalı
Sakarya'daki korkutan yangın Bilecik'e sıçradı! Ekipler müdahale ediyor
Sakarya'daki korkutan yangın Bilecik'e sıçradı! Ekipler müdahale ediyor
Kıvanç-Beril Talu çiftinin dolandırıcılık davasında ara karar
Kıvanç-Beril Talu çiftinin dolandırıcılık davasında ara karar
Mehmet Murat Çalık'ın annesi ve eşine ziyaret izni çıktı
Mehmet Murat Çalık'ın annesi ve eşine ziyaret izni çıktı