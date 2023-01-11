Torunlar, İsrail Cumhurbaşkanı'na güven mektubunu sundu

Türkiye’nin Tel Aviv Büyükelçisi Şakir Özkan Torunlar, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog’a güven mektubunu sundu.

Büyükelçi Torunlar, Herzog tarafından Batı Kudüs’teki İsrail Cumhurbaşkanlığı rezidansında düzenlenen törenle kabul edildi.

İstiklal Marşı'nın okunduğu tören sonrasında Torunlar, Herzog’a güven mektubunu sundu.

Ardından Cumhurbaşkanı Herzog ve Büyükelçi Torunlar ortak basın açıklaması yaptı.

Türkçe "İsrail’e hoş geldiniz" diyerek konuşmasına başlayan Herzog, "Bugün Türkiye ile ilişkilerimizin güçlenmesi ve dostluğumuzun derinleşmesi yolunda önemli bir adım daha atarak bir dönüm noktasına ulaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Herzog, iki ülke arasındaki ilişkilerin ilerletilmesi sürecindeki ilk önemli adımın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Ankara’ya davet edilmesi olduğunu vurguladı.

Ankara ziyaretinde İsrail bayrağını görmenin ve İsrail milli marşının okunmasının kendisini duygulandırdığını söyleyen Herzog, "Sayın Erdoğan ve ben İsrail ve Türkiye ilişkilerindeki ilerlemeleri memnuniyetle karşılıyoruz." dedi.

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı İsrail'i ziyaret etmeye davet ediyorum"

"Benim gibi İsrail devletinin de Türkiye ile tarihi ilişkilerimize büyük önem verdiği bir sır değil." diye konuşan Herzog, bu ilişkilerin, turizm, akademi, kültür, enerji ve diğer alanlarda geliştirilmesinin iki ülke halkına ve bölgeye iyilik getireceğini kaydetti.

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail ile Türkiye arasındaki ortaklığın önemini geçen yıl benimle ve kamuoyuna yaptığı konuşmalarda vurguladı. Ben de İsrail Cumhurbaşkanı olarak bu fırsatı değerlendirmek istiyorum. Ülkelerimiz arasındaki bağların ve işbirliğinin derinleşmesine katkı sağlayacağından emin olduğum için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı İsrail'i ziyaret etmeye davet ediyorum."

"Türkiye’nin Ukrayna savaşında buğday sevkiyatı çabalarını takdir ediyoruz"

Herzog ayrıca, Türkiye’nin bölgesel ve uluslararası etkinliğinden övgüyle söz ederek, "Özellikle Ukrayna'daki savaş, esir takası ve dünyaya buğday sevkiyatı gibi önemli sorunları çözmekteki çabalarınız bağlamında Türkiye'nin politikasının ve etkisinin hissedildiğini vurgulamak isterim." dedi.

İki ülke halkı ve bölge için daha iyi ve daha umut verici bir gelecek adına karşılıklı saygı temelinde ilişkileri güçlendirmeye devam edeceklerini vurgulayan İsrail Cumhurbaşkanı, güven mektubunu sunan Büyükelçi Torunlar’a görevinde başarılar diledi.

Büyükelçi Şakir Özkan Torunlar da konuşmasında, son dönemde ikili ziyaretlerle Türkiye-İsrail ilişkilerinde büyük mesafe katedildiğini ve yaklaşık 4,5 yıl aradan sonra karşılıklı büyükelçilerin atandığına dikkati çekti.

Torunlar, "Sayın Cumhurbaşkanımız (Recep Tayyip Erdoğan’ın) da işaret ettikleri gibi ülkelerimiz arasında karşılıklı çıkarlara dayalı ve birbirimizin hassasiyetlerini gözetme temelinde siyasi diyaloğun yeniden canlandırılması ve geliştirilmesi ortak hedefimizdir." diye konuştu.

Türkiye ve İsrail’in Akdeniz üzerinden komşu olduğunu hatırlatan Büyükelçi Torunlar, "İsrail’de yaşayan, sayıları 100 bine yaklaşan Türkiye Yahudileri aramızdaki en güçlü köprüdür." dedi.

Türkiye’nin bölgede İsrail’i ilk tanıyan ülke olduğunu vurgulayan Torunlar, "Türkiye ve Türkler hiçbir dönemde İsrail devleti ve Yahudilerin aleyhinde bir çerçevenin içinde olmamıştır." ifadelerini kullandı.

Torunlar ayrıca İsrail ve Türkiye’nin teröre karşı aynı safta yer aldığına işaret ederek, "Geçtiğimiz yıl İsrail’de sivillere yönelik terör saldırılarını derhal kınadığımız malumunuzdur. İlkeli tutumumuz değişmezdir. Aynı şekilde İsrail’in de Türkiye’nin çıkarlarına zarar verecek tutumlardan uzak duracağına inanıyoruz." dedi.

Mescid-i Aksa’nın statükosunun korunması vurgusu

Büyükelçi Torunlar, konuşmasında, İsrail’de aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir’in geçen hafta Mescid-i Aksa’ya yönelik tepki çeken provokatif baskını üzerine İsrail hükümetinin Mescid-i Aksa’nın statükosunda herhangi bir değişiklik olmadığını açıklamasına da değindi.

Antisemitizm, İslam düşmanlığı, ırkçılık ve yabancı karşıtlığının örneklerine her gün yenilerinin eklendiğini kaydeden Torunlar, "Bu vesileyle, İsrailli yetkililerin, Harem-i Şerif (Mescid-i Aksa) dahil, Kudüs’teki kutsal mekanların statükolarının korunacağını taahhüt etmelerini değerli bulduğumuzu belirtmek isterim." diye konuştu.

Geçen yıl rekor sayıda İsraillinin Türkiye’yi ziyaret ettiğine dikkati çeken Büyükelçi, "İsrail’in hava yolu şirketlerinin de uzun bir aradan sonra bu yıl başlatacağı seferlerle Türkiye artık her bir İsrailli için ideal tatil destinasyonu olacaktır." dedi.

İkili ticaretin de son yıllarda hızla artarak 10 milyar dolar eşiğine yaklaştığına işaret eden Torunlar, karşılıklı ticaret hacminin kısa sürede 15 milyar dolara çıkmasını hedeflediklerini söyledi.

Torunlar, Binyamin Netanyahu başbakanlığındaki yeni İsrail hükümetiyle her alanda birlikte çalışarak, iki ülke arasında başlatılan işbirliği sürecinin ileriye götürülmesine gayret edeceklerini vurguladı.

Basın açıklamasının ardından Büyükelçi Torunlar, Cumhurbaşkanlığı anı defterini imzaladı.

Herzog’un İsrail Cumhurbaşkanlığında nadir gerçekleşen bir uygulama kapsamında Türk Büyükelçi Torunlar ile basın toplantısı yapması dikkati çekti.

Herzog, Büyükelçi Torunlar’ın dışında son dönemde ABD Büyükelçisi ve ikili ilişkilerin normalleşmesinin ardından İsrail’e ilk kez atanan Bahreyn Büyükelçisi ile kameraların karşına geçmişti.

Türkiye-İsrail ilişkileri

Türkiye ve İsrail, karşılıklı ilişkileri geliştirmek için 2022 boyunca birçok adım atmıştı.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un Mart 2022’deki Ankara ziyaretini, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun mayısta İsrail'i ziyareti izlemişti. Dönemin İsrail Başbakanı Yair Lapid de haziranda Türkiye'yi ziyaret etmişti.

Türkiye ve İsrail, 17 Ağustos 2022’de diplomatik ilişkileri en üst seviyeye çıkarma ve karşılıklı büyükelçi atama kararı almıştı.