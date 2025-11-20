"Tosuncuk" olarak bilinen Mehmet Aydın: Bitcoin üretimi sürüyor, ev hapsi verin mağdurların parasını ödeyeyim

Çiftlik Bank davasında 45 bin 376 yıl 6 ay hapis cezasına mahkûm edilen ve kamuoyunda “Tosuncuk” olarak bilinen Mehmet Aydın, cezaevinden gönderdiği mektupta çarpıcı iddialar ortaya attı.

Aydın, ev hapsine çıkması halinde Bitcoin tesislerinden elde edeceğini ileri sürdüğü gelirle mağdurların zararlarını tamamen karşılayabileceğini savundu.

Edirne F Tipi Cezaevi’nden avukatı Sevinç Eraslan aracılığıyla kamuoyuna iletilen mektupta Aydın, halen aktif olduğunu iddia ettiği Bitcoin üretim tesislerinin Uruguay ve Paraguay’da faaliyet gösterdiğini belirtti.

Ekol TV'ye göre Aydın, tutuklu bulunduğu sürenin mağdurların zararlarının ödenmesini engellediğini öne sürerek tahliye talebini yineledi.

Mektubunda, “Ben Mehmet Aydın, 4,5 senedir Edirne F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda hükümlü olarak bulunmaktayım. Sürecin başından itibaren değişmeyen tek şey mağdurların zararının giderilmesi üzerindeki ısrarımdır. Bilirkişi raporuna göre 4414 kişinin toplamda 70 milyon 514 TL alacağı vardır. Tespit edilen mal varlıklarım bu rakamın katbekat üzerindedir” ifadelerini kullanan Aydın, kayyum yönetimini suçladı ve malların satılamadığı için mağduriyetin devam ettiğini ileri sürdü.

“En başından beri dolandırma kastımın olmadığı ortadadır” diyen Aydın, kendisinin teslim olma gerekçesinin ‘mağduriyetleri gidermek’ olduğunu savundu. Tutuklu yargılanmasının zararların ödenmesini imkânsız hale getirdiğini söyleyerek, “Cezaevinde olduğum müddetçe zararı giderme hususunun imkânsız hale geldiği aşikardır” dedi.

Bitcoin iddiasıyla dikkat çeken Aydın, mektubunun devamında şu ifadeleri kullandı:

“24/01/2011 tarihinde Türkiye'nin en büyük Bitcoin üretim tesisini kurdum. Bu mevcut haliyle Uruguay ve Paraguay'da faaliyette olan Bitcoin tesisindeki makineler üretime aktif olarak devam etmektedir. Adli kontrol şartı olarak ev hapsi uygulanması halinde zararları giderme durumumun olduğunu bir kez daha yineliyorum.”