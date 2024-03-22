TPAO Marmara'da petrol arayacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG), TPAO'ya Marmara Denizi'nde belirlenen alanlar için 3 petrol arama ruhsatı verdi.

MAPEG'in konu ile ilgili ilanları Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, TPAO'ya Marmara Denizi'nde Tekirdağ, Balıkesir ve Çanakkale açıklarında 95 bin 55 hektar alanda petrol araması için 8'er yıl süreyle üç arama ruhsatı verildi.