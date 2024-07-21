TPAO'dan Gabar Dağı petrol sahasında meydana gelen kazaya ilişkin açıklama

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Şırnak Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Şehit Aybüke Yalçın petrol sahasında faaliyet gösteren bir sondaj kulesine ait beton zeminin çökmesine bağlı olarak iş kazası yaşandığını açıkladı.

TPAO konuya ilişkin X sosyal medya hesabından açıklama yayımladı

Kule enkazının altında kalan mühendis Mehmet İrfan Güler'in hayatını kaybettiği kaydedilen açıklamada, "Kazada yaralanan 2 işçimiz ise hastanede tedavi altına alınmış olup hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Olayla ilgili olarak TPAO tarafından müfettiş atanmış olup detaylı inceleme başlatılmıştır. Vefat eden mühendisimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı, yaralı işçilerimize acil şifalar dileriz." ifadesi kullanıldı.