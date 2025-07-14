Trabzon Araklı Belediye Meclis Üyesi Ahmet Kaplan MHP'den istifa etti!

İktidarın "Terörsüz Türkiye" adını verdiği yeni süreç kapsamında, terör örgütü PKK geçtiğimiz günlerde Süleymaniye’de Abdullah Öcalan’ın çağrısıyla sembolik bir tören düzenleyerek silah bırakma kararı aldı.

Bu gelişmenin ardından, Cumhur İttifakı ortağı MHP cephesinden tepkiler yükselmeye başladı.

Trabzon'da MHP Araklı Belediye Meclis Üyesi Ahmet Kaplan, yeni açılım süreci nedeniyle partisinden istifa ettiğini duyurdu. Kaplan, kararını sosyal medya hesabından gerçekleştirdiği açıklama ile duyurdu.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Aziz Türk Milleti

Kendimi bildim bileli hizmet etmekten onur ve gurur duyduğum partim Milliyetçi Hareket Partisi'nden istifa etme kararı almış bulunmaktayım.

Siyasetin gelmiş olduğu bu nokta Türkiye Cumhuriyeti’nin değerlerine Şehitlerimizin ve gazilerimizin aziz hatırlarına, fikriyatıma ve ideolojime ters düştüğünden ötürü bir Türk milliyetçisi olarak MHP-AKP-DEM ittifakının çıkmış olduğu yolda beraber yürümeyeceğim.

'Çünkü bizim yolumuz kutludur, gider tanrı dağına'

Kıymetli Araklılar bundan sonraki süreçte bağımsız bir meclis üyesi olarak ilçemize elimden geldiğince hizmet etmeye devam edeceğim.

Ne Mutlu Türküm Diyene"