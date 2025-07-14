  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Trabzon Araklı Belediye Meclis Üyesi Ahmet Kaplan MHP'den istifa etti!
Takip Et

Trabzon Araklı Belediye Meclis Üyesi Ahmet Kaplan MHP'den istifa etti!

Trabzon Araklı Belediye Meclis Üyesi Ahmet Kaplan, hükümetin “Terörsüz Türkiye” adıyla başlattığı yeni açılım sürecine tepki göstererek MHP’den istifa etti

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Trabzon Araklı Belediye Meclis Üyesi Ahmet Kaplan MHP'den istifa etti!
Takip Et

İktidarın "Terörsüz Türkiye" adını verdiği yeni süreç kapsamında, terör örgütü PKK geçtiğimiz günlerde Süleymaniye’de Abdullah Öcalan’ın çağrısıyla sembolik bir tören düzenleyerek silah bırakma kararı aldı.

Bu gelişmenin ardından, Cumhur İttifakı ortağı MHP cephesinden tepkiler yükselmeye başladı.

Trabzon'da MHP Araklı Belediye Meclis Üyesi Ahmet Kaplan, yeni açılım süreci nedeniyle partisinden istifa ettiğini duyurdu. Kaplan, kararını sosyal medya hesabından gerçekleştirdiği açıklama ile duyurdu.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Aziz Türk Milleti

Kendimi bildim bileli hizmet etmekten onur ve gurur duyduğum partim Milliyetçi Hareket Partisi'nden istifa etme kararı almış bulunmaktayım.

Siyasetin gelmiş olduğu bu nokta Türkiye Cumhuriyeti’nin değerlerine Şehitlerimizin ve gazilerimizin aziz hatırlarına, fikriyatıma ve ideolojime ters düştüğünden ötürü bir Türk milliyetçisi olarak MHP-AKP-DEM ittifakının çıkmış olduğu yolda beraber yürümeyeceğim.

'Çünkü bizim yolumuz kutludur, gider tanrı dağına'

Kıymetli Araklılar bundan sonraki süreçte bağımsız bir meclis üyesi olarak ilçemize elimden geldiğince hizmet etmeye devam edeceğim.

Ne Mutlu Türküm Diyene"

ABD vizesinde sosyal medya şartı: Hesaplar herkese açık olacakABD vizesinde sosyal medya şartı: Hesaplar herkese açık olacakGündem

 

UBS: Gümrük vergileri resesyon riski taşıyor UBS: Gümrük vergileri resesyon riski taşıyor Küresel Ekonomi

 

Gündem
CHP'de 3 isim kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi
CHP'de 3 isim kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi
“Türkiye dijital pazarlarda adil rekabet için adım atmalı”
“Türkiye dijital pazarlarda adil rekabet için adım atmalı”
Sapanca gölü alarm veriyor: 2 yılda 60 milyon metreküp su kaybı
Sapanca gölü alarm veriyor: 2 yılda 60 milyon metreküp su kaybı
DEM Parti İmralı Heyeti, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile çarşamba günü görüşecek
DEM Parti İmralı Heyeti, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile çarşamba günü görüşecek
Samsun, İstiklal Madalyası'na 101 yıl sonra kavuşacak
Samsun, İstiklal Madalyası'na 101 yıl sonra kavuşacak
ABD vizesinde sosyal medya şartı: Hesaplar herkese açık olacak
ABD vizesinde sosyal medya şartı: Hesaplar herkese açık olacak