  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Trabzon-Bayburt karayolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı
Takip Et

Trabzon-Bayburt karayolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı

Trabzon'un Araklı ilçesi Karadere Vadisi Hasköy-Değirmencik mahallesi mevkiinde sabahın erken saatlerinde meydana gelen heyelan nedeniyle Trabzon-Bayburt karayolu ulaşıma kapandı.

Haber Merkezi
İHA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Trabzon-Bayburt karayolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı
Takip Et

Bölgede yamaçtan kopan toprak ve kaya parçaları yolu tamamen kapatırken, her iki yönde de uzun araç kuyrukları oluştu.

Olayın ardından bölgeye sevk edilen ekipler güvenlik önlemleri alırken, karayolları ekiplerinin yolu yeniden ulaşıma açmak için çalışma başlattığı öğrenildi.

Sürücülerin alternatif güzergâhları kullanmaları ve bölgedeki uyarıları dikkate almaları istendi.

Akaryakıta çifte zam geldi: İşte 3 Haziran 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıAkaryakıta çifte zam geldi: İşte 3 Haziran 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Meteoroloji açıkladı: Sıcaklıklar mevsim normalleri üzerine çıkacak: İşte hava durumu tahminleri...Meteoroloji açıkladı: Sıcaklıklar mevsim normalleri üzerine çıkacak: İşte hava durumu tahminleri...Gündem
A Milli Futbol Takımı Dünya Kupası için ABD'ye geldiA Milli Futbol Takımı Dünya Kupası için ABD'ye geldiSpor
Altın güne düşüşle başladı: İşte 3 Haziran 2026 çeyrek, gram ve yarım altın satış fiyatlarıAltın güne düşüşle başladı: İşte 3 Haziran 2026 çeyrek, gram ve yarım altın satış fiyatlarıFinans

 