  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan Murat Çalık açıklaması: Tutuksuz yargılanmalı
Takip Et

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan Murat Çalık açıklaması: Tutuksuz yargılanmalı

AK Partili Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, cezaevinde yaşadığı sağlık sorunları ve daha önce geçirdiği kanser nedeniyle sık sık hastaneye kaldırılan tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık hakkında tutuksuz yargılanma çağrısı yaptı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan Murat Çalık açıklaması: Tutuksuz yargılanmalı
Takip Et

İBB soruşturmaları kapsamında tutuklanan Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık'ın yaşadığı sağlık sorunlarıyla beraber aylardır cezaevinde tutulmasıyla ilgili tepkiler sürüyor.

61 Saat isimli yerel haber sitesinde yer alan habere göre, AK Partili Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, gündeme ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Basın toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Genç, "Mehmet Murat Çalık, hemşerimiz, Maçkalı. Çocukluktan beri tanırım" dedi.

"Kişiye bağlı hukuki uygulama olmaz" diyen Genç, "Ama Mehmet Murat Çalık 27 yaşında rahatsızlık geçirmiş. Şu anda benzer bir rahatsızlıkla mücadele ediyor. Buradan bütün Trabzonlular olarak şifa dileklerimizi gönderiyoruz" sözlerini kullandı.

Çalık'n tutuksuz yargılanması gerektiğini ifade eden Genç, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Şu anda yargılaması devam ettiği için, atılı suçlamalarla ilgili tutuksuz yargılanmalı. Bir hukukçu olarak da söylüyorum, tutuksuz yargılanması gerektiğini düşünüyorum. Hukukun vicdanları da tatmin etmesi lazım. Adli Tıp sürecinin hızlandırılarak, tutuksuz şekilde yargılaması devam eder, diğer taraftan da şifa bulur. Mehmet Murat Çalık kardeşimize, başkanımıza geçmiş olsun dileklerimizi gönderiyorum."

Mehmet Murat Çalık'ın annesi ve eşine ziyaret izni çıktıMehmet Murat Çalık'ın annesi ve eşine ziyaret izni çıktıGündem
İstanbul Barosu’ndan Murat Çalık açıklaması: Hukuki ve insani açıdan kabul edilemezİstanbul Barosu’ndan Murat Çalık açıklaması: Hukuki ve insani açıdan kabul edilemezGündem
Adli Tıp'tan kritik rapor: Murat Çalık'ın tam teşekküllü bir hastaneye sevk edilmesi gerekAdli Tıp'tan kritik rapor: Murat Çalık'ın tam teşekküllü bir hastaneye sevk edilmesi gerekGündem
Gündem
Kütahya'da işçi otobüsü tankerle çarpıştı: Çok sayıda yaralı var
Kütahya'da işçi otobüsü tankerle çarpıştı: Çok sayıda yaralı var
Termometreler kırmızıya döndü! Hissedilen sıcaklık 51,3 dereceye çıktı
Termometreler kırmızıya döndü! Hissedilen sıcaklık 51,3 dereceye çıktı
Sakarya'daki korkutan yangın Bilecik'e sıçradı! Ekipler müdahale ediyor
Sakarya'daki korkutan yangın Bilecik'e sıçradı! Ekipler müdahale ediyor
Kıvanç-Beril Talu çiftinin dolandırıcılık davasında ara karar
Kıvanç-Beril Talu çiftinin dolandırıcılık davasında ara karar
Mehmet Murat Çalık'ın annesi ve eşine ziyaret izni çıktı
Mehmet Murat Çalık'ın annesi ve eşine ziyaret izni çıktı
İBB operasyonunda gözaltına alınan 17 kişiden 8'ine tutuklama talebi
İBB operasyonunda gözaltına alınan 17 kişiden 8'ine tutuklama talebi