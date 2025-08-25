Trabzon-Cide uçağı acil iniş yaptı
“Flynas’ın Trabzon-Cidde seferini yapan uçağı motor arızası nedeniyle acil iniş yaptı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Flynas hava yolu şirketine ait Trabzon-Cidde seferini yapan uçağın, kalkıştan 8 dakika sonra motor arızası nedeniyle saat 19.49'da acil durum bildiriminde bulunduğu belirtilerek, "Uçak, verilen talimat doğrultusunda 11 numaralı piste yönlendirilmiş ve saat 20.18'de acil inişini sorunsuz şekilde tamamlamıştır. Uçakta bulunan 169 yolcu ve mürettebatın sağlık durumları iyidir." denildi.