  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Trabzon Havalimanı uçuş trafiğine kapatıldı
Takip Et

Trabzon Havalimanı uçuş trafiğine kapatıldı

Trabzon Havalimanı, planlı bakım çalışmaları kapsamında bugün saat 13.00 ile 16.00 arasında uçuş trafiğine kapatıldı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Trabzon Havalimanı uçuş trafiğine kapatıldı
Takip Et

Türkiye'nin hava trafiği yönünden en önemli havalimanları arasında yer alan ve binlerce uçağın iniş kalkış yaptığı Karadeniz kıyısındaki Trabzon Havalimanı, pist bakım çalışmaları nedeniyle uçuşa kapatıldı.

Teknik kontrol ve bakım çalışmaları nedeniyle bugün saat 13.00 itibarıyla hava trafiğine kapatılan havalimanında ekipler çalışmalarına başladı.

Çalışmaların tamamlanmasıyla saat 16.00’da havalimanının yeniden uçuşlara açılması planlanırken, yolcuların mağdur olmaması için havayolu şirketleri tarafından seferlerde saat düzenlemesi yapıldı.

Ankara'da besi çiftliğindeki metan gazından zehirlenen 2 işçi hayatını kaybettiAnkara'da besi çiftliğindeki metan gazından zehirlenen 2 işçi hayatını kaybettiGündem
Bir sigara grubuna daha zam geldiBir sigara grubuna daha zam geldiEkonomi
Akaryakıt fiyatlarında son durum: İşte 30 Temmuz 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıAkaryakıt fiyatlarında son durum: İşte 30 Temmuz 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Teklif Meclis'e sunuldu: ÖTV'siz araç alımının önü açılıyor mu? İşte detaylar...Teklif Meclis'e sunuldu: ÖTV'siz araç alımının önü açılıyor mu? İşte detaylar...Ekonomi

 

Gündem
CHP eski İstanbul İl Başkanı Cemal Özdemir hayatını kaybetti
CHP eski İstanbul İl Başkanı Cemal Özdemir hayatını kaybetti
Bursa'daki büyük yangından şaşırtan görüntü! Etrafındaki her yer yandı, nektarin bahçesi zarar görmedi (Video)
Bursa'daki büyük yangından şaşırtan görüntü! Bir tek orası yanmadı
Kedi tüyünden hayatını kaybettiği iddia edilmişti! Ölüm nedeni ortaya çıktı
Kedi tüyünden hayatını kaybettiği iddia edilmişti! Ölüm nedeni ortaya çıktı
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Singapur Parlamentosu Başkanı Peng ile görüştü
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Singapur Parlamentosu Başkanı Peng ile görüştü
Gazze'de son 24 saatte biri çocuk 7 kişi açlıktan hayatını kaybetti
Gazze'de son 24 saatte biri çocuk 7 kişi açlıktan hayatını kaybetti
Aslanın saldırısına uğrayan çiftçi: Rüyamda bazen aslanla, bazen de farklı hayvanlarla boğuşuyorum
Aslanın saldırısına uğrayan çiftçi: Rüyamda bazen aslanla, bazen de farklı hayvanlarla boğuşuyorum