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Trabzon Havalimanı’nda bazı seferler iptal edildi

Trabzon Havalimanı pisti 23 Haziran saat 02:00 ile 09:00 arasındaki bakım onarım çalışması nedeniyle uçuşlara kapatılacak. Türk Hava Yolları’da çalışma saatine denk gelen bazı seferleri iptal ettiğini açıkladı.

Haber Merkezi
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Hüseyin ASLIYÜCE

Trabzon Havalimanı’nın 23 Haziran saat 02.00 ile 09.00 arasında kapatılacak olması nedeniyle THY Basın Müşavirliği'nden açıklama yapıldı. Konu ile ilgili “23 Haziran Cuma günü Trabzon Havalimanı pistinin 02.00 ile 09.00 arasında gerçekleşecek onarım çalışmaları nedeniyle meydan kapalı olacak. Bu saat aralığına denk gelen bazı seferlerimiz iptal edilmiştir. Bu kapsamda THY'nin ve AnadoluJet'in iptal edilen seferleri şu şekilde:

Anadolujet

TK 7062 Ankara-Trabzon( 22 Haziran gece seferi)
TK 7063 Trabzon-Ankara
TK 7060 Ankara-Trabzon
TK 7061 Trabzon-Ankara

Türk Hava Yolları

TK 2846 İstanbul-Trabzon
TK 2847 Trabzon-İstanbul
TK 2826 İstanbul-Trabzon
TK 2827 Trabzon-İstanbul
TK 4042 Trabzon-Kuveyt
TK 4043 Kuveyt-Trabzon
TK 226 Trabzon-Dammam
TK 227 Dammam-Trabzon

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