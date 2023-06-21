Trabzon Havalimanı’nda bazı seferler iptal edildi

Hüseyin ASLIYÜCE

Trabzon Havalimanı’nın 23 Haziran saat 02.00 ile 09.00 arasında kapatılacak olması nedeniyle THY Basın Müşavirliği'nden açıklama yapıldı. Konu ile ilgili “23 Haziran Cuma günü Trabzon Havalimanı pistinin 02.00 ile 09.00 arasında gerçekleşecek onarım çalışmaları nedeniyle meydan kapalı olacak. Bu saat aralığına denk gelen bazı seferlerimiz iptal edilmiştir. Bu kapsamda THY'nin ve AnadoluJet'in iptal edilen seferleri şu şekilde:

Anadolujet

TK 7062 Ankara-Trabzon( 22 Haziran gece seferi)

TK 7063 Trabzon-Ankara

TK 7060 Ankara-Trabzon

TK 7061 Trabzon-Ankara

Türk Hava Yolları

TK 2846 İstanbul-Trabzon

TK 2847 Trabzon-İstanbul

TK 2826 İstanbul-Trabzon

TK 2827 Trabzon-İstanbul

TK 4042 Trabzon-Kuveyt

TK 4043 Kuveyt-Trabzon

TK 226 Trabzon-Dammam

TK 227 Dammam-Trabzon