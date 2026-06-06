Trabzon, Kültür Yolu Festivali'nde sanatseverlerle buluştu

Trabzon Kültür Yolu Festivali kapsamında açılan sergiler, İslam sanatlarından geleneksel zanaatlara, kutsal emanetlerden yerel kültürel değerlere uzanan geniş bir seçki sundu. Trabzon’un köklü zanaat geleneklerini yansıtan “Yaşayan Miras Trabzon Sergisi” ile yöresel el sanatlarını ve bohça kültürünü odağına alan “Dört Köşe Bir Hazine Bohça Sergisi” ilk günden ilgi gördü.

Trabzon Güzel Sanatlar Galerisi’nde açılan “Hâne”, aile, yuva ve nesiller arası bağları İslam sanatlarının estetik diliyle yorumlarken; Trabzon Müzesi Etnografya Salonu’ndaki “Osmanlı’nın Mukaddes Emanetleri” sergisi, Osmanlı’dan günümüze ulaşan kıymetli eserleri ziyaretçilerle buluşturdu.

Trabzon fotoğraf karelerinde anlatıldı

Festivalin dikkat çeken etkinliklerinden FotoMaraton Trabzon ve FotoMaraton Çocuk, fotoğraf tutkunlarını Atatürk Heykeli Meydanı’nda bir araya getirdi. Katılımcılar, Trabzon’un tarihi dokusunu, doğal güzelliklerini, kültürel mirasını ve festival atmosferini objektiflerine yansıtırken, şehrin farklı yönlerini kendi bakış açılarıyla yorumladı.

Kültürel miras gösterimler, söyleşiler ve atölyelerle yaşatıldı

“Yaşayan Miras Kısa Film Gösterimleri”, Çanakkale seramiğinden İznik çinisine, kemençe yapımından kazaziye sanatına uzanan geleneksel sanatların üretim süreçlerini izleyiciyle buluşturdu.

“Yaşayan Miras Söyleşisi: Bıçakçılık” programında Trabzon’un somut olmayan kültürel miras unsurlarından biri olan bıçakçılık geleneği ele alınırken, Trabzon Müzesi’nde düzenlenen Ebrû Atölyesi katılımcılara geleneksel sanatın inceliklerini uygulamalı olarak deneyimleme fırsatı sundu.

Çocuk Köyü’nde eğlence ve keşif bir aradaydı

Akçaabat Yaylacık Çimeni’nde kurulan Çocuk Köyü, festivalin ilk gününde en yoğun ilgi gören alanlardan biri oldu. Şişme oyun parkurları, dijital oyun alanları, panayır çadırları ve yaratıcı atölyelerle çocuklar hem eğlendi hem öğrendi. Geleneksel yarışmalar, Karagöz Atölyesi ve VR Balon Turu gibi etkinlikler de minik ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü.