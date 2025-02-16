Trabzon - Tiflis uçuşları dört ay sürdü, son seferde sadece iki yolcu vardı

Trabzon ile Gürcistan'ın Tiflis kentleri arasında 23 yıl aradan sonra başlayan uçuşlar sadece dört ay sürdü.

2024 yılının ekim ayında başlayan seferler, talebin yetersiz olması sebebiyle iptal edildi.

Gürcistan'dan Trabzon'daki hastanelere tedavi için gelen hasta potansiyeli dikkate alınarak başlatılan direkt uçuşlar nedeniyle milyonlar havaya uçtu.

Georgian Wings hava yolu şirketiyle anlaşma yapılarak 14 Ekim tarihinde Tiflis ve Trabzon'da yapılan tören ile başlayan direkt uçuşlara talep olmadı.

148 koltuğun bulunduğu uçağın 100 koltuğu kentin iş dünyası garantisi ile sağlanmasına rağmen dört ay önce başlayan seferler, talebin yetersiz olması nedeniyle 10 Şubat tarihinde yapılan uçuş ile sona erdi.

Hava yolu şirketi ile altı aylık anlaşmanın yapılmasına rağmen dört ay süren Trabzon-Tiflis çift yön uçuşlarında koltuk fiyatları 260 dolar olarak satışı sunuluyordu.

"Yanlış yatırım, rezil ettiler"

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Trabzon Oteller Birliği Başkanı Mustafa Aksu, Tiflis-Trabzon arası direk uçuşların maddi zarardan daha çok prestij zararına yol açtığını belirterek "Bu seferin biz biteceğini söyledik ve bitti. Yanlış bir yatırım. Hiçbir araştırma yapılmadan Ticaret Odası artık kim yaptıysa inanılmaz. Trabzon'umuzu rezil ettiler. Çünkü Trabzon'a bir uçuşun iptal edilmesi şehrin prestijini yok etti.

Bundan sonra bizim gerçekten yapacağımız charter uçuşları kesinlikle kötü bir örnek oldu. Biz bunun yeterli olmadığını eleştirdik. 'Yapmayın, Trabzon'da turizm konuşulacaksa bizi ve acentaları dikkate alın' dedik. Bu konuda bizde zarar görmekteyiz. İşi bilmeyen insanların sadece kamuoyunu oyalamak için çıkardığı bir olay.

Şehre maddi zarardan daha çok prestij zararı oldu. Tiflis'ten Trabzon'a bir uçağın boş gelmesi demek bizim şehrimizin kötü olduğu anlamına gelir. Aslında değiliz. Biz onları uyardık. Gidelim bir ay durduralım. Otelciler ve acenteler gitsin anlaşmalar yapalım. Herkes gereken fedakarlığı yapsın. Biz fedakarlığı Oteller Birliği olarak yaptık. Beş koltuğumuz vardı. Beş koltuktan da ücret almayacağız dedik. Ama büyük bir rezillik.

Benim bir arkadaşım Tiflis'e giderken bana fotoğraf çekip attı. Uçakta bir kişi vardı. Potansiyeli yakalayacaksın. Ürünü tartacaksın ve kime satacağını bileceksin. Ürünü ortaya çıkartmamışsın ya da ürünü satacağın lokasyon neye ihtiyacı olduğunu bilmiyorsun ve böyle bir şey yapıyorsun. Sanırım Batum ile karıştırdılar. Tiflis'te 200 tane hastane varmış. Hadi sağlık turizmini bırakın normalde turist olarak bakalım. Tiflis-İstanbul gidiş-geliş tahmini 135 dolar. Tiflis-Trabzon 260 dolar. Hangisine gidersiniz" dedi

"Beş koltuğun bedeli 1,5 milyon TL"

Beş koltuğun bedelinin 1,5 milyon TL olduğunu kaydeden Aksu, "6 ay olarak planlanmıştı, haftada iki turdu. Büyük bir meblağ gitti. Bizim beş oltuğumuz sadece 1,5 milyona geldi. Büyük bir kayıp. Hadi maddiyatını bir şekilde çözeriz. Ama maneviyatı olmaz. Toplam 148 koltuk vardı. Bunu 148 ile çarptığınızda çok büyük bir zarar. Belediye, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası ve Ulutur'a güvendik. Bunlar yapıyorsa muhakkak bir şey yapar dedik. Girdik ve maalesef istenen olmadı. Yapan kişilerin art niyetli olduğunu düşünmüyorum ama lütfen her meslek grubu kendi mesleğiyle ilgili faaliyetler yapsın. Herkes her şeyi bilemez" diye konuştu.