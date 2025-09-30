  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Trabzon Valiliği’nden balıkçıların bulduğu insansız deniz aracıyla ilgili açıklama
Takip Et

Trabzon Valiliği’nden balıkçıların bulduğu insansız deniz aracıyla ilgili açıklama

Trabzon Valiliği Çarşıbaşı ilçesinde balıkçılar tarafından bulunan insansız deniz aracı ile ilgili olarak "Yabancı menşeli cisim" açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Trabzon Valiliği’nden balıkçıların bulduğu insansız deniz aracıyla ilgili açıklama
Takip Et

Konuyla ilgili valilikten yapılan açıklamada " Trabzon ili Çarşıbaşı ilçesi Yoroz Limanı açıklarında avlanan balıkçılarımızın ağına yabancı menşeli olduğu değerlendirilen bir cismin takıldığı tespit edilmiştir. Bahse konu cisim limana getirilerek gerekli güvenlik tedbirleri alınmış, olay yerine Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı (SAS) ekipleri ve diğer güvenlik birimlerine haber verilmiştir.

Trabzon Valiliği’nden balıkçıların bulduğu insansız deniz aracıyla ilgili açıklama - Resim : 1

"Detaylı teknik inceleme ve soruşturma süreci devam etmektedir"

İlgili cisim, uzman ekiplerce incelenmek üzere güvenli bir şekilde muhafaza altına alınmış olup konu ile ilgili detaylı teknik inceleme ve soruşturma süreci devam etmektedir. Vatandaşlarımızın benzeri bir durumla karşılaşmaları halinde herhangi bir müdahalede bulunmadan güvenlik birimlerine haber vermeleri önemle rica olunur" denildi.

Trabzon Valiliği’nden balıkçıların bulduğu insansız deniz aracıyla ilgili açıklama - Resim : 2

Ne olmuştu?

Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesi açıklarında gece balıkçılar tarafından bulunarak kıyıya getirilen deniz aracının Ukrayna’ya ait bir kamikaze insansız deniz aracı olduğu belirlendi. Bomba yüklü olan kamikaze insansız deniz aracının yanına kimse yaklaştırılmazken, İstanbul’dan gelecek uzman ekipler tarafından inceleneceği öğrenildi.

Çarşıbaşı açıklarında avlanan balıkçılar denizde şu ana kadar hiç görmedikleri bir deniz aracını görünce bunu teknelerine alarak kıyıya getirdi. Deniz aracı ile ilgili yapılan ihbar sonrası bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri gelirken, Çarşıbaşı limanından insansız deniz aracı Yoroz Limanı'na çekildi. Yapılan ilk incelemelerde, bomba yüklü olabileceği tespit edilen insansız deniz aracı, SAT ekiplerinin incelemesi sonrası İstanbul’dan insansız deniz araçları ile ilgili uzman ekipler Trabzon’a davet edildi.

Küresel Sumud Filosu'ndaki aktivist Thunberg, İsrail'in ablukasını kırmak istediklerini bildirdiKüresel Sumud Filosu'ndaki aktivist Thunberg, İsrail'in ablukasını kırmak istediklerini bildirdiDünya

 

Enopex, güneş enerjisinde entegre yönetimle büyüyorEnopex, güneş enerjisinde entegre yönetimle büyüyorŞirket Haberleri

 

Gündem
Nejat İşler'e kafa atan muhabir Tarık Eker'in işine son verildi
Nejat İşler'e kafa atan muhabir Tarık Eker'in işine son verildi
Bülent Arınç, CHP'nin Meclis'in açılışına katılmama kararını "yanlış" buldu, Özel'e seslendi: Bu karardan dönün
Bülent Arınç, CHP'nin Meclis'in açılışına katılmama kararını "yanlış" buldu
KAAN uçağının motoru neden tartışılıyor, yetkililer ne diyor?
KAAN uçağının motoru neden tartışılıyor?
AFAD ve Kandilli duyurdu! Balıkesir'de bir deprem daha oldu
AFAD ve Kandilli duyurdu! Balıkesir'de bir deprem daha oldu
Adalet Bakanı Tunç, Özgür Özel’in yedi soruluk önergesini yanıtladı: Gizli soruşturmalarla ilgili bilgimiz yok
Adalet Bakanı Tunç, Özgür Özel’in yedi soruluk önergesini yanıtladı
Ali Babacan: CHP saldırı altında, Erdoğan'ın talimatları olmadan bu operasyonların yürütülmesi mümkün değil
Ali Babacan: CHP çok ciddi bir saldırı altında, Erdoğan'ın talimatları olmadan mümkün değil