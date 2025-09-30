Trabzon Valiliği’nden balıkçıların bulduğu insansız deniz aracıyla ilgili açıklama

Konuyla ilgili valilikten yapılan açıklamada " Trabzon ili Çarşıbaşı ilçesi Yoroz Limanı açıklarında avlanan balıkçılarımızın ağına yabancı menşeli olduğu değerlendirilen bir cismin takıldığı tespit edilmiştir. Bahse konu cisim limana getirilerek gerekli güvenlik tedbirleri alınmış, olay yerine Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı (SAS) ekipleri ve diğer güvenlik birimlerine haber verilmiştir.

"Detaylı teknik inceleme ve soruşturma süreci devam etmektedir"

İlgili cisim, uzman ekiplerce incelenmek üzere güvenli bir şekilde muhafaza altına alınmış olup konu ile ilgili detaylı teknik inceleme ve soruşturma süreci devam etmektedir. Vatandaşlarımızın benzeri bir durumla karşılaşmaları halinde herhangi bir müdahalede bulunmadan güvenlik birimlerine haber vermeleri önemle rica olunur" denildi.

Ne olmuştu?

Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesi açıklarında gece balıkçılar tarafından bulunarak kıyıya getirilen deniz aracının Ukrayna’ya ait bir kamikaze insansız deniz aracı olduğu belirlendi. Bomba yüklü olan kamikaze insansız deniz aracının yanına kimse yaklaştırılmazken, İstanbul’dan gelecek uzman ekipler tarafından inceleneceği öğrenildi.

Çarşıbaşı açıklarında avlanan balıkçılar denizde şu ana kadar hiç görmedikleri bir deniz aracını görünce bunu teknelerine alarak kıyıya getirdi. Deniz aracı ile ilgili yapılan ihbar sonrası bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri gelirken, Çarşıbaşı limanından insansız deniz aracı Yoroz Limanı'na çekildi. Yapılan ilk incelemelerde, bomba yüklü olabileceği tespit edilen insansız deniz aracı, SAT ekiplerinin incelemesi sonrası İstanbul’dan insansız deniz araçları ile ilgili uzman ekipler Trabzon’a davet edildi.