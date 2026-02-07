  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Trabzon'da 20 yaşındaki gencin cansız bedeni denizde bulundu
Takip Et

Trabzon'da 20 yaşındaki gencin cansız bedeni denizde bulundu

Trabzon Pazarkapı’da sabah saatlerinde denizde bir erkek cesedi bulundu. Yapılan incelemede yaşamını yitiren kişinin 20 yaşındaki Mehmet Dayısı olduğu belirlendi. Cenaze, kesin ölüm nedeninin tespiti için Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Merkezi
DHA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Trabzon'da 20 yaşındaki gencin cansız bedeni denizde bulundu
Takip Et

Trabzon’da yaşayan 20 yaşındaki Mehmet Dayısı’nın denizde cansız bedeni bulundu.

Olay, sabah saatlerinde Pazarkapı Mahallesi mevkisinde meydana geldi.

Denizde erkek cesedi gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ile polis ekipleri sevk edildi.Ekiplerin kontrolünde cesedin, Mehmet Dayısı’na ait olduğunu belirlendi.

Savcılık incelemesinin ardından Mehmet Dayısı’nın cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Trabzon Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Karaköy İskelesi'nde denizde cansız kadın bedeni bulunduKaraköy İskelesi'nde denizde cansız kadın bedeni bulunduGündem
Yalova'da denizde kadın cesedi bulunduYalova'da denizde kadın cesedi bulunduGündem