Trabzon'da alışveriş merkezinde yangın: Alevler kısa sürede büyüdü

Trabzon’un Akçaabat ilçesinde hırdavat ve yapı malzemeleri satan bir alışveriş merkezinde yangın çıktı.

Ekipler müdahale ediyor

Söğütlü Mahallesi Menderes Caddesi’ndeki merkezin depo bölümünde henüz nedeni belirlenemeyen yangın için ekipler müdahale ediyor. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgede yoğun dumana neden olan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.