Trabzon'da alışveriş merkezinde yangın: Alevler kısa sürede büyüdü
Trabzon’un Akçaabat ilçesinde bir alışveriş merkezine ait depoda yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, çevrede yoğun duman oluşmasına yol açtı. İtfaiye, jandarma ve polis ekipleri, alevleri kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.
Trabzon’un Akçaabat ilçesinde hırdavat ve yapı malzemeleri satan bir alışveriş merkezinde yangın çıktı.
Ekipler müdahale ediyor
Söğütlü Mahallesi Menderes Caddesi’ndeki merkezin depo bölümünde henüz nedeni belirlenemeyen yangın için ekipler müdahale ediyor. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgede yoğun dumana neden olan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
