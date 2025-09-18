  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Trabzon'da alışveriş merkezinde yangın: Alevler kısa sürede büyüdü
Takip Et

Trabzon'da alışveriş merkezinde yangın: Alevler kısa sürede büyüdü

Trabzon’un Akçaabat ilçesinde bir alışveriş merkezine ait depoda yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, çevrede yoğun duman oluşmasına yol açtı. İtfaiye, jandarma ve polis ekipleri, alevleri kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Trabzon'da alışveriş merkezinde yangın: Alevler kısa sürede büyüdü
Takip Et

Trabzon’un Akçaabat ilçesinde hırdavat ve yapı malzemeleri satan bir alışveriş merkezinde yangın çıktı.

Ekipler müdahale ediyor

Söğütlü Mahallesi Menderes Caddesi’ndeki merkezin depo bölümünde henüz nedeni belirlenemeyen yangın için ekipler müdahale ediyor.  İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgede yoğun dumana neden olan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Türkiye’nin 5 yıllık kooperatifçilik stratejisi yarın açıklanacakTürkiye’nin 5 yıllık kooperatifçilik stratejisi yarın açıklanacakEkonomi

 

Çin'de genç işsizlik oranı yüzde 18,9 olduÇin'de genç işsizlik oranı yüzde 18,9 olduKüresel Ekonomi

 

Gündem
Serdar Kıyak'ın eşi ve oğlu nehirde can vermişti: Görgü tanığından dehşet verici ifadeler
Serdar Kıyak'ın eşi ve oğlu nehirde can vermişti: Görgü tanığından dehşet verici ifadeler
Son dakika... Kocaeli’de kargo gemisi karaya oturdu
Son dakika... Kocaeli’de kargo gemisi karaya oturdu
5 katlı apartmanda balkon çöktü, bina tahliye edildi
5 katlı apartmanda balkon çöktü, bina tahliye edildi
Hasan Mutlu'nun tutuklanma gerekçesi belli oldu: Kuvvetli suç ve kaçma şüphesi
Hasan Mutlu'nun tutuklanma gerekçesi belli oldu
Kreş havuzunda hayatını kaybeden dört yaşındaki Berra'nın ailesi adalet istiyor: Tutuklu yargılansınlar
Kreş havuzunda hayatını kaybeden dört yaşındaki Berra'nın ailesi adalet istiyor
Kırklareli'nin Vize ilçesinde denize girişler 3 gün süreyle yasaklandı
Kırklareli'nin Vize ilçesinde denize girişler 3 gün süreyle yasaklandı