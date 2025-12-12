Trabzon'da bıçak parası soruşturması: Profesör tutuklandı

KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi’nde görev yapan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. C.K.’nin, hasta ve yakınlarından “bıçak parası” adı altında para talep ettiği, bazı hastalardan ise elden nakit aldığı öne sürüldü.

İddialar üzerine KTÜ Rektörlüğü tarafından başlatılan idari soruşturma kapsamında Prof. Dr. C.K. açığa alındı.

Hakimlik tarafından “irtikap” suçlamasıyla tutuklandı

Bazı hasta yakınları, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) aracılığıyla kendilerinden elden para alındığını öne sürüp şikayette bulundu.

Şikayet üzerine polis ekipleri, Prof. Dr. C.K.'yi gözaltına aldı. C.K., emniyette tamamlanan işlemleri sonrası sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlik tarafından “irtikap” suçlamasıyla tutuklandı.