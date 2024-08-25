Trabzon'da dönme dolap paniği! 20 kişi mahsur kaldı
Trabzon'un Ortahisar ilçesinde 20 kişi dönme dolapta elektrik kesilince dönme dolapta mahsur kaldı. İtfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtarılan kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İpek Yolu Fuar Alanı'nda özel bir işletmeye ait lunaparkta hareket halindeki dönme dolap, elektrik kesintisi nedeniyle durdu. Bu sırada dönme dolapta bulunan 20 kişi, panik yaşadı.
Mahsur kalan vatandaşların durumlarının iyi olduğu bildirildi
İhbar üzerine lunaparka Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla dönme dolaptan indirilen vatandaşların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Gündem