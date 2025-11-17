  1. Ekonomim
Trabzon’da bir düğünde tavuklu pilav yiyen 65 kişi, karın ağrısı ve mide bulantısı şikayetleriyle hastaneye başvurdu.

Trabzon’da düğünde gıda zehirlenmesi: 65 kişi hastaneye başvurdu
Trabzon dolaylı Mahallesi’nde dün akşam yapılan düğünde misafirlere tavuklu pilav ikram edildi. Ancak yemeğin ardından birçok davetli karın ağrısı, mide bulantısı ve kusma şikayetleri yaşamaya başladı. Şikayetlerin kısa sürede artması üzerine toplam 65 kişi, ilçedeki farklı hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yapılan ilk değerlendirmelerde rahatsızlığın tüketilen yemekten kaynaklandığı belirlendi. Tedavileri tamamlanan 65 kişi, sağlık durumlarının düzelmesinin ardından taburcu edildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

