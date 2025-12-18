  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Trabzon’da ekmek fiyatı ve gramajı mercek altında
Takip Et

Trabzon’da ekmek fiyatı ve gramajı mercek altında

Trabzon'da Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerince fırınlarda gramaj ve fiyat denetimi yapıldı.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Trabzon’da ekmek fiyatı ve gramajı mercek altında
Takip Et

Ekipler, Ortahisar ilçesinde sabah saatlerinde başladıkları denetimlerini, Boztepe ve Pazarkapı Mahallesi'nde yaptı.

Unlu mamuller satışı yapılan fırınlarda incelemede bulunan ekipler, ekmek, simit ve pidelerin gramaj ile fiyatlarını kontrol etti.

Trabzon’da ekmek fiyatı ve gramajı mercek altında - Resim : 1İl Ticaret Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, kent genelinde bu yıl 1853 firmaya yönelik yapılan denetimlerde 107 bin 448 ürün incelendi.

Denetimlerde 107 firmada 285 aykırılık tespit edilmesi nedeniyle 2 milyon 555 bin 135 lira ceza uygulandı.

Şişli'de 2 kişinin öldüğü kaza: Otomobil sürücüsü adliyeye sevk edildiŞişli'de 2 kişinin öldüğü kaza: Otomobil sürücüsü adliyeye sevk edildiGündem
Kamu yöneticilerine seyyanen 30 bin TL zam teklifi geri çekildiKamu yöneticilerine seyyanen 30 bin TL zam teklifi geri çekildiEkonomi

 