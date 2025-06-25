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Trabzon'da horoz dövüştüren 4 kişiye para cezası uygulandı!

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde horoz dövüştürdüğü belirlenen 4 kişiye 13 bin 500 lira ceza uygulandı.

Haber Merkezi
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Trabzon'da horoz dövüştüren 4 kişiye para cezası uygulandı!
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Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Timleri, Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, Akçaabat ilçesi Tütüncüler Mahallesi'nde bir evin deposunda horoz dövüşü yaptırıldığına dair ihbar aldı.

İhbar üzerine yapılan çalışmada, depo içerisinde 11 kişinin yanı sıra özel hazırlanan ringde 2, taşıma çantasında ise dövüştürülmek üzere 7 horoz olduğu tespit edildi.

Horoz sahiplerine 13 bin 500 lira ceza uygulandı

Horoz sahipleri O.K., Ö.B., K.D. ve T.K'ya Hayvanları Koruma Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca 13 bin 500 lira ceza uygulandı.

Olay yerinde seyirci olarak bulunan 7 kişi hakkında da işlem başlatıldı. Koruma altına alınan horozlar, veterinerce yapılan muayene sonrası Akçaabat Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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