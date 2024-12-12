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Trabzon'da İnşaatta göçük! 3 işçi yaralanırken 1 işçi aranıyor

Trabzon'da bir inşaatta göçük meydana geldi. Olayda 3 işçi yaralanırken 1 işçinin kurtarılması için çalışma başlatıldı

Haber Merkezi
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Trabzon'da İnşaatta göçük! 3 işçi yaralanırken 1 işçi aranıyor
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Trabzon'da bir inşaatta göçük meydana geldi. Ortahisar ilçesinin Deliklitaş mevkisindeki inşaatta tabla çöktü. İhbar üzerine bölgeye polis, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Bir işçiyi kurtarma çalışmaları devam ediyor

Ekiplerce demir ve kalasların altından çıkartılan 3 işçi hastanelere sevk edildi, bir işçiyi arama kurtarma çalışmaları ise devam ediyor.

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