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Trabzon'da teleferikte akıma kapılan çift hayatını kaybetti

Trabzon'un Sürmene ilçesine bağlı Fındıcak köyünde bahçedeki yük taşıma teleferiğinde elektrik akımına kapıldığı söylenen çift hayatını kaybetti.

Haber Merkezi
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Trabzon'da teleferikte akıma kapılan çift hayatını kaybetti
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İddiaya göre, fındık bahçesinde çalışan Hüseyin Öztürk ve eşi Ayşe Küçük Öztürk yük taşıma teleferiğinde elektrik akımına kapıldı.

Yakınları tarafından bahçede hareketsiz halde bulunan çift için sağlık ve jandarma ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen ekipler, Hüseyin ve Ayşe Küçük Öztürk'ün yaşamını yitirdiğini belirledi. Cenazeler, yapılan incelemenin ardından otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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