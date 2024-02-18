Trabzon'da ulaşıma 8 ayda üçüncü zam: Toplam yüzde 277 artış

Trabzon'da dolmuş ücretleri 8 ayda üçüncü kez zamlandı. 2023 Haziran ayında 6,5 lira olan dolmuş ücretleri pazartesi günü uygulamaya konulacak tarife ile 18 liraya çıkacak.

Gazete Duvar’dan Fatih Saygın’ın haberine göre, metro, metrobüs, tramvay, vapur gibi ulaşım olanaklarının bulunmadığı Trabzon'da toplu ulaşımın yüzde 70'i dolmuşlarla, yüzde 30'u ise belediye otobüsleriyle sağlanıyor. Belediye otobüslerinin her mahalleye ulaşım sağlamaması, sefer sayılarının düşüklüğü sebebiyle Trabzon'da ulaşım adına dolmuşlar hayati bir önem taşıdığı için yapılan zamlar da yurttaşların harcamalarını oldukça etkiliyor.

Daha önce gelen zamlar

Trabzon'da en çok tercih edilen toplu ulaşım aracı olan dolmuşlara 2023 yılında ilk zam genel seçimler sonrasında gelmişti. 12 Haziran 2023'te uygulamaya koyulan zamlı tarife ile şehir içi dolmuş ücretleri 6,5 liradan 9 liraya yükselmişti. Seçim sonrası akaryakıt fiyatlarındaki yüksek artış sebebiyle bir zam talebinde daha bulunan dolmuş esnaflarının isteği 14 Ağustos'ta gerçekleşti. Bu kez yüzde 56 oranında gerçekleşen zamla dolmuş fiyatları 9 liradan 14 liraya çıktı.

İki ayda yapılan yüzde 135 oranında zamma rağmen yeni tarifenin ömrü de altı ay sürdü. Yılbaşında asgari ücretin 11 bin 400 liradan 17 bin liraya yükselmesiyle dolmuş esnafı yeni yılın ilk ayında bir zam talebinde daha bulundu. Birkaç gün önce yapılan Trabzon Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Toplantısı'nda toplu ulaşıma yapılacak zamlar değerlendirildi. Toplantıda yapılan değerlendirmeler sonucunda dolmuş, otobüs ve okul servislerine yüzde 30, taksi ücretlerine ise yüzde 45'lik zam kararı alındı.

Son yapılan zamdan sonra fiyatlar ne oldu?

Yapılan zammın ardından Trabzon'da en düşük dolmuş ücreti 14 liradan 18 liraya, öğrenci ücreti ise 10 liradan 13 liraya çıktı.

Belediye otobüslerinde ise sivil 11 liradan 14,5 liraya, indirimli tarife 8,80'den 11,5 liraya, öğrenci tarifesi ise 5,5 liradan 7 liraya yükseldi.