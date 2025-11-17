  1. Ekonomim
  3. Trabzon'da yaklaşık 100 kişi düğün yemeğinden zehirlendi
Trabzon'da yaklaşık 100 kişi düğün yemeğinden zehirlendi

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde damat evinde gerçekleştirilen bir düğünde dağıtılan yemeklerden yiyen yaklaşık 100 davetli, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere kaldırıldı.

Trabzon'da yaklaşık 100 kişi düğün yemeğinden zehirlendi
Edinilen bilgilere göre Dolaylı Mahallesi'nde bir düğünde ikram edilen tavuklu pilav ve sarma yemeğini tüketen davetlilerden bazıları dönüş yolunda fenalaştı.Trabzon'da yaklaşık 100 kişi düğün yemeğinden zehirlendi - Resim : 1 İlk müdahaleleri yapılan vatandaşlar, başta Sürmene Devlet Hastanesi olmak üzere çevre ilçe hastanelerine sevk edildi. Hastanelere başvuran davetlilerin sağlık durumlarının iyi olduğu, müşahede altında tutuldukları öğrenildi.

