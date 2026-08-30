Trabzon'da denize girmek yasaklandı
Trabzon'da olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın denize girilmesine izin verilmeyecek.
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Trabzon Valiliğinden yapılan açıklamada, can güvenliğinin sağlanması ve boğulma vakalarının önlenmesi amacıyla 31 Ağustos'ta il genelinde denize girmenin yasaklandığı bildirildi.
Açıklamada, olası üzücü olayların yaşanmaması için alınan karara titizlikle uyulması istendi.