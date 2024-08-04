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Trabzonspor kurucusu ve eski başkanı Ahmet Salih Erdem vefat etti

Trabzonspor’un kurucu üyelerinden, eski başkan Ahmet Salih Erdem hayatını kaybetti.

AA
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Trabzonspor kurucusu ve eski başkanı Ahmet Salih Erdem vefat etti
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Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzün kurucu üyelerinden, eski başkanımız Ahmet Salih Erdem’in vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Erdem’e Allah’tan rahmet, başta ailesi olmak üzere, camiamıza ve sevenlerine başsağlığı dileriz" ifadeleri kullanıldı.

Erdem’in, cenazesi yarın saat 14.00’te kulüp idari binası önünde yapılacak anma töreninin ardından, ikindi namazını müteakip İskenderpaşa Camii’nden kaldırılacak.

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