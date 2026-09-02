Trabzonspor taraftarlarını taşıyan otobüse saldırı: Yedi kişi gözaltına alındı

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Amed Sportif Faaliyetler ile Trabzonspor arasında oynanan maç için Diyarbakır’a gelen bordo-mavili taraftarların seyahat ettiği otobüs, 31 Ağustos’ta Ergani ilçesinden geçerken taşlı saldırıya uğradı. Saldırının sonrasında taşların hedef aldığı otobüste ve çevresinde çıkan arbedede iki kişi çeşitli şekillerde yaralandı.

7 kişi gözaltına alındı

Olayların ardından Ergani Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma devam ederken, saldırıyla bağlantılı olduğu tespit edilen toplam yedi kişi güvenlik güçlerince gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında D.K. (54), İ.K. (54), H.K. (21), E.Y. (23), M.M.Ü. (23), R.G. (18) ve H.İ. (15) isimli şahısların bulunduğu öğrenildi.