  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Trabzonspor’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a anlamlı hediye
Takip Et

Trabzonspor’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a anlamlı hediye

Cumhurbaşkanı Erdoğan, çeşitli açılış törenlerine katılmak üzere dün gittiği Trabzon’da Trabzonspor yönetimiyle bir araya geldi. Ziyaret sırasında kulüp yönetimi Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, isminin yazılı olduğu geleneksel Sürmene kılıcı hediye etti.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Trabzonspor’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a anlamlı hediye
Takip Et

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, Asbaşkan Zeyyat Kafkas ve teknik direktör Şenol Güneş, "Yapımı Tamamlanan Tesis ve Projelerin Toplu Açılış Töreni" kapsamında dün Trabzon’da bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme gerçekleştirdi.

Trabzonspor’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a anlamlı hediye - Resim : 1

Erdoğan'a Sürmene kılıcı hediye edildi

Buluşmada Türk futbolunun mevcut durumu ve geleceğine dair karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Ziyaretin sonunda kulüp yöneticileri, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a adının işlendiği özel yapım bir Sürmene kılıcı hediye edildi.

Gündem
Akademisyen ve yazar Emrah Gülsunar tutuklandı
Akademisyen ve yazar Emrah Gülsunar tutuklandı
Terörsüz Türkiye komisyonu gençleri ve kadınları dinleyecek
Terörsüz Türkiye komisyonu gençleri ve kadınları dinleyecek
Vuslat Doğan ve Ali Sabancı ayrıldı: Birbirimizden maddi talebimiz olmadı
Vuslat Doğan ve Ali Sabancı ayrıldı: Birbirimizden maddi talebimiz olmadı
Tutuklu avukat Rezan Epözdemir hakkında istenen ceza belli oldu
Rezan Epözdemir hakkında istenen ceza belli oldu
Pervin Buldan'dan "medya" sözlerine açıklama: Yanlış anlaşıldım, sansür veya başka bir şey kastetmedim
Pervin Buldan'dan "medya" sözlerine açıklama: Yanlış anlaşıldım, sansürü kastetmedim
CHP Zonguldak Merkez İlçe Kadın Kolları Başkanı ve dokuz yönetici istifa etti
CHP Zonguldak Merkez İlçe Kadın Kolları Başkanı ve dokuz yönetici istifa etti