  Trabzonsporlu eski futbolcu Mehmet Cemil Altın'ın oğlu restoranda çıkan tartışmada öldürüldü
Trabzonsporlu eski futbolcu Mehmet Cemil Altın'ın oğlu restoranda çıkan tartışmada öldürüldü

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, eski futbolcu Mehmet Cemil Altın'ın oğlu restoran işletmecisi Haluk Altın tabancayla vurularak öldürüldü.

Trabzonsporlu eski futbolcu Mehmet Cemil Altın'ın oğlu restoranda çıkan tartışmada öldürüldü
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, Güzeloba Mahallesi 2152 Sokak'taki restorana kız arkadaşıyla gelen 38 yaşındaki Ceyhun B., restoran sahibi Mehmet Cemil Altın tarafından saatin geç olduğu gerekçesiyle içeriye alınmadı.

Bunun üzerine yaşanan tartışmanın ardından kız arkadaşıyla iş yerinden ayrılan Ceyhun B., bir süre sonra geri geldiği restoranda işletmeci Haluk Altın'a tabancayla ateş etti.

Vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Altın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Şüpheli Ceyhun B., polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Trabzonsporlu eski futbolcu Mehmet Cemil Altın'ın oğlu restoranda çıkan tartışmada öldürüldü - Resim : 1

Şüphelinin restorana alınmayınca sinirlenip olayı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.

Hayatını kaybeden Haluk Altın'ın, bir dönem Trabzonspor, Rizespor, Gaziantepspor ve Samsunspor'da forma giyen Mehmet Cemil Altın'ın oğlu olduğu öğrenildi.

