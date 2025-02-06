Trabzonsporlu eski futbolcu Yattara, İmamoğlu'ndan iş istedi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'daki riskli yapıların tespitine yönelik Hızlı Tarama Testi kapsamında yıkımı yapılacak bir binanın programında açıklamalarda bulundu. Etkinlik sırasında eski Trabzonsporlu futbolcu İbrahim Yattara'nın da yer aldığı gözlendi. Gineli futbolcu Yattara, İmamoğlu'na "Belediyede çalışmak istiyorum" diyerek iş talebinde bulundu.

Yattara'nın transferini yapmıştı

İmamoğlu, Trabzonspor yöneticiliği döneminde Yattara’nın transferini gerçekleştiren isimlerden biriydi. Ayrıca, Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğu dönemde Yattara, İmamoğlu’nu ziyaret etmişti.

İmamoğlu, geçtiğimiz yıl katıldığı bir röportajda Yattara’dan söz ederek, “İstanbul'da yaşıyor. Bana olan aşkından bir de Beylikdüzü'nde yaşıyormuş yeni öğrendim. Beylikdüzü'ne yaşıyor” ifadelerini kullanmıştı.