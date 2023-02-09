Trafiğe çıkış yasağı son buldu

İstanbul'da hafta başından itibaren etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkışları yasaklanmıştı.

Söz konusu durum ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla trafiğe çıkış yasağının son bulduğunu açıkladı.

Vali Yerlikaya paylaşımında, "Kıymetli hemşehrilerim, bugün 13.30'dan itibaren motosiklet, elektrikli skuter ve motokuryelerin trafiğe çıkışlarına izin verilecektir. Kurallara riayet eden bütün kurum ve motosiklet sürücülerimize teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.