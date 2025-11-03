Trafik cezaları 2025 yılında ne kadar olacak? Tüm tablo değişti... İşte yeni trafik cezası miktarları

Yeniden değerleme oranlarının yüzde 25,49 olarak açıklanmasından sonra, trafik cezaları olmak üzere birçok idari para cezasında otomatik artışı beraberinde getirdi. Bu durum, trafikteki sürücüler için ihlal maliyetlerinin önemli ölçüde artması anlamına geliyor. Peki yeniden değerleme oranları ile beraber 2025 trafik cezaları ne kadar oldu? İşte merak edilen sorunun cevabı:

Trafik cezaları 2025 yılında ne kadar olacak?

2025 yılında belirli bir tutarda uygulanan hız sınırı aşımı cezası veya emniyet kemeri takmama cezası gibi sık karşılaşılan ihlaller, 2026 yılında %25,49 oranında zamlı olarak tahsil edilecek. Bu artış, caydırıcılığı artırma amacı güderken, araç sahiplerinin ve sürücülerin güncel trafik cezaları tutarlarını yakından takip etmesini zorunlu kılmaktadır.

Yeni trafik cezası miktarları

Sürücülerin, yeni yılda bütçelerini etkileyecek bu yeni trafik cezası tarifelerine karşı dikkatli olması ve trafik kurallarına azami özen göstermesi gerekmektedir. 1 Ocak 2026'dan itibaren geçerli olacak kesin ceza tabloları, Resmi Gazete'de yayımlandığında netleşecektir. İşte 2025 yeni trafik cezası miktarları:

Alkollü araç kullanma (ilk yakalanma)

11.631,65

Alkollü araç kullanma (ikinci yakalanma)

14.582,51

Alkollü araç kullanma (üçüncü yakalanma)

23.442,36

Testi kabul etmemek

33.317,76

Aracı plakasız kullanma

19.719,92

Çakar/siren kullanma

11.631,65

Drift atma

58.212,53

Engelli yere park etme

2.492,89

Ehliyetsiz araç kullanma

23.442,36

Emniyet kemeri takmama

1.245,81

Emniyet şeridi ihlali

11.631,65

Hız sınırını %10–30 aşma

2.719,39

Hız sınırını %30–50 aşma

5.661,59

Hız sınırını %50’den fazla aşma

11.631,65