Trafik kazalarında olay yerini terk etmek suç kapsamına alınıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Yargı Reformu Stratejisi Tanıtım Toplantısı'nda yapılacak düzenlemeleri ana hatları ile duyurdu. Avukatlık Kanunu’ndan, hakim ve savcı yardımcılığı süreçlerine, duruşmalardan, suç infaz kanununa ilişkin kritik düzenlemeler yer alıyor.

Trafik ve trafik kazaları ile ilgili yeni düzenlemeler geliyor

En dikkat çeken maddelerden biri de trafik ve trafik kazalarına ilişkin düzenlemeler oldu. "Trafik güvenliğini tehlikeye atan kişilere yönelik caydırıcı önlemler alacağız" diyen Erdoğan, “Trafikte işlenen suçların yanı sıra, trafik güvenliğini tehlikeye atan kişilere yönelik de caydırıcı önlemler alacağız. Böylece, milletimizde ciddi şikayetlere yol açan ve yargıya olan inancı zedeleyen bir sorunu daha çözüme kavuşturmuş olacağız” dedi.

Ölümlü ve yaralamalı kazalarda olay yerini terk edilmesi suç kapsamına alınacak

Trafik magandaları ile ilgili düzenlemeler de Yargı Reformu Stratejisi’nde yer aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Saldırı amacıyla araçlarından inen sürücüleri, ehliyetlerine el konulması da dâhil, müstakil yaptırımlara tâbi tutacağız. Suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçu ile vücut dokunulmazlığına, hürriyete ve çevreye karşı işlenen suçların cezalarını artırıyoruz” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, trafik kazanlarına neden olan kişilerin kaçmasına ilişkin düzenleme de yaptıklarını dikkat çekerek, “Ölümlü veya yaralanmalı trafik kazalarında zaruret dışında olay yerinin terk edilmesini de ayrı bir suç olarak düzenleyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Trafik ve iş kazaların için mahkemeler kurulacak

Çevre, sağlık, sigorta, trafik ve iş kazalarından kaynaklanan dava türleri için yeni ihtisas mahkemeleri kurulacak.

Trafikteki saldırganlığa sert yaptırımlar

Trafikte işlenen suçlar ile trafik güvenliğini tehlikeye uğratan kabahatlerin yaptırımları, caydırıcılığın göz önünde bulundurulması suretiyle yeniden belirlenecek.

Trafikte saldırı amacıyla araçtan inme gibi davranışların sürücü belgesinin geri alınması da dâhil olmak üzere müstakil yaptırıma bağlanması sağlanacak.

Ölümlü veya yaralanmalı trafik kazalarında zaruret dışında olay yerinin terk edilmesi ayrı bir suç olarak düzenlenecek.