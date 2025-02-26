Trafik kazası geçiren Müjde Ar: "Ölümden döndüm"

Eşi Ercan Karakaş'la birlikte İstanbul'da trafik kazası geçiren sanatçı Müjde Ar, kaza sonrası ilk kez konuştu.

Magazinsortie.com Yayın Yönetmeni Olcay Ünal Sert'e konuşan Ar, "Mutlak ölümden döndüm. Çok büyük bir kaza geçirdik. Öyle böyle değil. Koca belediye otobüsü bizi Akmerkez'in önünde biçti. Olacak şey değil" dedi.

Kaza anında iki kere kafasını aracın tavanına çarptığını belirten Ar, "Kollarım mosmor, ellerim şiş, ölümcül bir kazayı ucuz atlattık. Dün sekiz kez röntgen çekildi, dizimde kırık yok, kavun büyüklüğünde bir şişlik var" ifadelerini kullandı.

"Kimse kural tanımıyor"

Aracı kendisinin kullanmadığını, Karakaş ile birlikte arkada oturduklarını belirten Ar, "Ben 50 yıldır araç kullanırım. Şehir bir garip olmuş, kimse kural tanımıyor. Denetleyen de yok. Sağımızdan solumuzdan sürekli motosiklet geçiyor, sıkıştıranlar oluyor" dedi.