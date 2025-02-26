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Trafik kazası geçiren Müjde Ar: "Ölümden döndüm"

Müjde Ar ve eşi eski Kültür Bakanı Ercan Karakaş, İstanbul'da trafik kazası geçirdi. Usta sanatçı geçirdiği trafik kazası sonrası ilk kez konuştu. Ar, "Mutlak ölümden döndüm. Çok büyük bir kaza geçirdik. Öyle böyle değil" dedi.

Haber Merkezi
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Trafik kazası geçiren Müjde Ar: "Ölümden döndüm"
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Eşi Ercan Karakaş'la birlikte İstanbul'da trafik kazası geçiren sanatçı Müjde Ar, kaza sonrası ilk kez konuştu. 

Magazinsortie.com Yayın Yönetmeni Olcay Ünal Sert'e konuşan Ar, "Mutlak ölümden döndüm. Çok büyük bir kaza geçirdik. Öyle böyle değil. Koca belediye otobüsü bizi Akmerkez'in önünde biçti. Olacak şey değil" dedi.

Kaza anında iki kere kafasını aracın tavanına çarptığını belirten Ar, "Kollarım mosmor, ellerim şiş, ölümcül bir kazayı ucuz atlattık. Dün sekiz kez röntgen çekildi, dizimde kırık yok, kavun büyüklüğünde bir şişlik var" ifadelerini kullandı.

"Kimse kural tanımıyor"

Aracı kendisinin kullanmadığını, Karakaş ile birlikte arkada oturduklarını belirten Ar, "Ben 50 yıldır araç kullanırım. Şehir bir garip olmuş, kimse kural tanımıyor. Denetleyen de yok. Sağımızdan solumuzdan sürekli motosiklet geçiyor, sıkıştıranlar oluyor" dedi.

Usta sanatçı Müjde Ar ve eski Kültür Bakanı Mehmet Ercan Karakaş trafik kazası geçirdi!Usta sanatçı Müjde Ar ve eski Kültür Bakanı Mehmet Ercan Karakaş trafik kazası geçirdi!Gündem
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