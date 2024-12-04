Trafik Sıkışıklığı Fiyatlandırması tartışma yarattı! Uzmanlar değerlendirdi: İstanbul için uygun değil

İstanbul’un trafik sorununa çözüm için hazırlanan İstanbul Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Planı (SKUP) “Trafik Sıkışıklığı Fiyatlandırması”nı yeniden gündeme taşıdı.

İstanbul'un merkezi bölgelerindeki trafik düzenini değiştirecek uygulama ile yoğun bölgelere araçla giriş paralı hale getirilecek. İlk uygulama alanı olarak Eminönü seçilirken alınacak sonuçlara göre Kadıköy ve Beyoğlu gibi yoğun bölgelere araçla girişler de paralı hale gelebilir.

“Hava kirliliği ile mücadelede etkili olabilir”

Uygulamaların hava kirliliğiyle mücadelede ve karbon salınımını azaltmada etkili olacağı belirtilirken Haber Global’e konuşan İstanbul Ticaret Üniversitesi, BAU Ulaştırma ve İnşaat Mühendisliği Bölümleri Kurucu Başkanı, Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı söz konusu bölgelerin trafik alt yapısına dikkati çekerek şunları söyledi:

"Bu uygulamanın İstanbul trafiğine hiçbir katkısı olmayacağını düşünüyorum. Bunlar trafiğe talebi azaltmak için teorik planlar. Ama bunun için bir altyapıya ihtiyaç var. Eğer İstanbul'da bu noktaları yüksek kapasiteli toplu ulaşıma bağlarsanız diğer ülkelerde olduğu gibi bu uygulama yapılabilir. Bu yerlerde raylı sistemle ilgili eksiklikler var. Bugün itibarıyla bin kilometrelik raylı sistem olması gerekirken bunun yarısı var onun da bir bölümü Ulaştırma Bakanlığı tarafından yapıldı."

“Uygulama ile konfordan vazgeçirmez”

Araçlardan ne kadar para alınacağının da belirsiz olduğunu belirten Ilıcalı şu ifadeleri kullandı:

"Avrasya Tüneli'nden daha mı fazla alacaksanız? İnsanlar parayı verip oradan geçiyor. İnsanlar trafikte benzin yakıyor ama diyor ki ' toplu taşımada tek ayak üstünde gitmektense aracımı kullanırım.' Otopark için belirli bir para veriyor. O para insanları konforundan vazgeçirmiyor. Dolayısıyla aracını kullanmaya devam edecek. Parayı öderken ilave bir sıkışıklık daha oluşturacak."

Ilıcalı çözüm olarak ise şunları söyledi: "Bunun yerine otoyollarda bir şerit toplu ulaşıma ayrılsa, üçten fazla yolculu otomobile ayırsa. İstanbul'da sıkışıklığın temel nedeni yüzde 80 oranında tek yolculu özel araçlar."

“Trafik Sıkışıklığı Fiyatlandırması İstanbul’a uygun değil”

Mimar Sinan Genim uygulamanın pilot bölgelerinde hem ulaşım altyapısının hem de yürüyüş yollarının uygun olmadığını belirterek şöyle konuştu:

"Bu proje için örnek alınan şehirler genellikle düz şehirler. Buralarda insanların yürüyebileceği geniş kaldırımlar var. En önemlisi şehrin o bölgelerine girişte büyük otoparklar var. Üstelik bizdeki gibi 70 TL değil; 1 Euro. Bunun alt yapısını hazırla yap. Ama kimse dinlemeyecek. Bu semtlerde bir sürü insan var, yaşlısı var, çocuğu var, yürüyecek doğru dürüst yer yok. Beyoğlu'nda nereden nereye nasıl gidersin? Karaköy'le Azapkapı arasında gece gidin bakalım. Ne ışıklandırma var ne yürüyecek yer var?"