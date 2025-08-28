Trafikte aracı çekilen Meclis Üyesi İrfan Topçu AK Parti’den istifa etti

İrfan Topçu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda aracının çekilmesinin hukuka aykırı olduğunu belirterek durumu 9 madde halinde anlattı. Topçu, ayrıca kendisine yönelik uygulamalara tepki göstererek sert ifadelerle eleştirilerde bulundu.

AK Parti’den istifa ettiğini duyurdu

Bu paylaşımının ardından Topçu, “Kurulduğu günden bugüne üyesi olduğum AK Parti’den istifa ettim. Hiçbir partiye üyeliğim ve geçişim yoktur. Belediye Meclis Üyeliğine ise bağımsız olarak devam edeceğim” diyerek AK Parti’den istifa ettiğini duyurdu.