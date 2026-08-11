Trafikte en sinirli insanların yaşadığı ülkeler belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada?

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Yeni yapılan uluslararası bir araştırma, dünyaca ünlü tatil beldelerinin direksiyon başında tam bir çileye dönüşebildiğini ortaya koydu.

Turistlerin yollarda en çok saldırganlıkla karşılaştığı ülke İtalya olurken, Türkiye de ilk beş sıralamasına girdi.

Oksijen'in Euronews'den derlediği haberine göre araç kiralama platformu Discovercars.com tarafından düzenlenen küresel ankete katılan sürücülerin %23’ü, İtalya'da düzensiz, kural tanımaz ve tehlikeli sürüş davranışlarına maruz kaldıklarını bildirdi.

Bu sonuçla İtalya, dünyada trafiği "en saldırgan" ülke olarak listenin ilk sırasına yerleşti.

İngiltere sürprizi

Sakin kırsal alanları ve konforlu sürüş kültürüyle tanınan İngiltere ise listenin ikinci sırasında yer alarak şaşkınlık yarattı.

Katılımcıların %11’i, İngiltere yollarında agresif sürücü tutumlarıyla karşılaştıklarını belirtti. Araştırmada özellikle başkent Londra, sürücülerin en çok zorlandığı ve şikâyet ettiği kentlerin başında geldi.

Saldırgan sürücüler sıralamasında %9 ile ABD üçüncü olurken, Fransa ve Avustralya %5’erlik oranlarla dördüncü sırayı paylaştı.

Türkiye ve İspanya 5. sırada

Söz konusu araştırmanın sonucuna göre Türkiye de trafikte yaşanan gerginliklerden nasibini aldı.

Ankete katılanların %4’ü, en fazla sürücü agresifliğiyle karşılaştıkları ülkenin Türkiye olduğunu ifade etti. İspanya da aynı oranla (%4) Türkiye ile birlikte 5. sırada yer aldı.

Araştırma, direksiyon başındaki kişileri en çok çileden çıkaran hatalı sürücü davranışlarını da inceledi.

Ankete katılanların %56’sı, dönüşlerde ve şerit değişimlerinde sinyal vermemeyi en rahatsız edici kusur olarak nitelendirdi.

Diğer öne çıkan hatalı davranışlar ise şu şekilde sıralandı:

Yakın takip (tampona kadar yaklaşma): %46

Sol şeritte Yavaş Seyretme: %43

Aniden ve gereksiz fren yapma: %20