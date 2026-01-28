Trafikte tartıştığı sürücüyü döner bıçağı ile kovalayan sürücü tutuklandı

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, trafikte yaşanan bir tartışmaya ilişkin görüntülerin sosyal medyadan paylaşılması üzerine çalışma başlattı.

Sürücü, tartıştığı kişiyi önce demir sopayla darp etti, ardından döner bıçağıyla kasap dükkanına kadar kovaladı.

Yapılan incelemede, şüphelinin 35 FA 0333 plakalı otomobilin sürücüsü İ.K., olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan İ.K'nın trafikteki ihaleleri kendisinin gerçekleştirdiğini kabul ettiği öğrenildi.

Ehliyetine 2045 yılına kadar el konuldu

Ekipler, sürücüye Karayolları Trafik Kanunu kapsamında plaka takmamak, görüşü engelleyecek aksesuar kullanmak, sürücü belgesi geri alınmış olmasına rağmen araç kullanmak, trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek, karayolu üzerinde duraklamak ve kamunun huzurunu bozacak şekilde araç kullanmak dahil 7 ayrı maddeden 35 bin 919 lira idari para cezası uyguladı.

Ceza puanının dolması nedeniyle İ.K.'nın sürücü belgesi 2045 yılına kadar geri alınırken, araç trafikten men edildi.

Tutuklanarak cezaevine gönderildi

Hakkında "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan adli işlem başlatılan İ.K.'nın çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi