  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Trakya'da kar yağışı bekleniyor
Takip Et

Trakya'da kar yağışı bekleniyor

Trakya'da pazar gününden itibaren kar yağışının etkili olması bekleniyor.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Trakya'da kar yağışı bekleniyor
Takip Et

Özellikle Edirne ve Kırklareli’nde iki gündür etkili olan sağanağın, 1 Şubat Pazar günü yerini kar yağışına bırakması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, hava sıcaklığının ortalama 9 derece ölçüldüğü Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ’da pazar gününden itibaren sıcaklığın eksi 3 dereceye kadar düşmesi bekleniyor.

Edirne ve Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde pazar günü etkili olması öngörülen kar yağışının, 2 Şubat Pazartesi günü ise Trakya genelinde etkisini artıracağı bildirildi.