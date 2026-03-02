Trakya’nın yerli tohum hamlesi TBMM 29. Başkanı Şentop’a sunuldu

Ziyarete Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, Trakya Tohum A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Birol Tarar ve Yönetim Kurulu Üyeleri Hüseyin Uçar ile Alpay Var katıldı.

Görüşmenin ana gündem maddesini, Trakya Tohum A.Ş. bünyesinde yürütülen ve başarıyla sonuçlanan “Yüzde Yüz Yerli ve Milli Hibrit Ayçiçek Tohumu” çalışmaları oluşturdu.

“Milli ekonomiye büyük katkı sağlayacak”

Genel Sekreter Mahmut Şahin, Prof. Dr. Mustafa Şentop’a projenin teknik detayları, ekimlerdeki verim sonuçları ve tohumun hastalıklara karşı direnci hakkında kapsamlı bir sunum yaptı. Şahin, yerli hibrit tohumun Türk çiftçisinin girdi maliyetlerini düşüreceğini ve tarımsal üretimde tam bağımsızlık yolunda dev bir adım olduğunu vurguladı.

Prof. Dr. Mustafa Şentop, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Trakya bölgesinin tarımsal inovasyonun merkezi olma yolundaki ilerleyişini takdirle karşıladığını ve yerli üretim hamlelerinin her zaman destekçisi olduklarını belirtti.

Program, yerli tohumun gelecekteki yaygınlaştırma stratejilerinin değerlendirilmesinin ardından sona erdi.