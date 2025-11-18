  1. Ekonomim
Tramvay motosiklete çarptı, o anlar kameraya yansıdı (Video)

Beyoğlu Tophane durağında yolun karşısına geçmeye çalışan motosiklete tramvay çarptı. Kaza nedeniyle yola savrulan 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tramvayın motosiklete çarpma anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Tophane tramvay durağında saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Cevizlibağ’dan Kabataş istikametine giden tramvay, yaya yolundan yolun karşısına geçmeye çalışan motosiklete çarptı.

Kazanın etkisiyle yola savrulan motosikletin sürücüsü Ozan M. ile arkasındaki yolcu Güneş M. yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede kaza yerine gelen 112 ekibi önce Ozan M’yi hastaneye kaldırdı. Güneş M. ise itfaiye ekipleri tarafından sakinleştirilerek sedye ile yol kenarına taşındı. Sedyede bekleyen yaralının üzerine bir itfaiye eri montunu örttü.

Yaralı kadın da gelen ambulansla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Tramvay vatmanı ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaza anı kamerada

Tramvayın kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, Karaköy’den Beşiktaş istikametine giden motosikletin sürücüsünün tramvay yoluna girdiği ve kaza anları yer alıyor.

