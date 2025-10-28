  1. Ekonomim
  3. Tramvay yoluna giren araç, raylarda sıkıştı
Tramvay yoluna giren araç, raylarda sıkıştı

İstanbul Zeytinburnu’nda tramvay yoluna giren otomobil, çalışma yapılan raylarda sıkıştı. Olay üzerine tramvay seferlerinde aksama yaşandı.

Olay, akşam saatlerinde Zeytinburnu Seyitnizam Akşemsettin tramvay durağında meydana geldi. İddiaya göre seyir halindeki 02 AAF 245 plakalı otomobil sürücüsü, geçişlerin yasak olduğu alana girdi.

Tramvay alanına giren sürücü, raylarda onarım çalışması nedeniyle kazı yapılan alanda aracıyla sıkıştı. Olay üzerine bölgeye kurtarıcı aracı sevk edildi. Yaşanan olay nedeniyle tramvay seferleri Bağcılar yönünde aksarken otomobilin sıkıştığı noktadan çıkarılmasının ardından seferler normale döndü.

