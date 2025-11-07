  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Transfer fayına dikkat: Balıkesir ve Manisa'da deprem riski artıyor! Bursa'nın tüm ilçeleri diri fay üzerinde
Takip Et

Transfer fayına dikkat: Balıkesir ve Manisa'da deprem riski artıyor! Bursa'nın tüm ilçeleri diri fay üzerinde

Jeoloji Mühendisi Aysun Aykan, 10 Ağustos'ta Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem sonrası bölgede 15 bini aşkın artçı sarsıntı yaşandığını belirtti. Aykan, Sındırgı Fayı'nda meydana gelen bu yoğun sarsıntıların ardından oluşan stres transferine dikkat çekerek, zaman zaman Sındırgı Fayı'nın batısında yer alan Gelenbe Fay Hattı üzerinde mikro depremler meydana geldiğini vurguladı.

Haber Merkezi
İHA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Transfer fayına dikkat: Balıkesir ve Manisa'da deprem riski artıyor! Bursa'nın tüm ilçeleri diri fay üzerinde
Takip Et

Son günlerde Gelenbe Fayı üzerinde 4.0 büyüklüğüne ulaşan depremlerin kaydedildiğini aktaran Aykan, bu fay hattının 6.0 ve üzeri büyüklükte depremler üretme potansiyeline sahip olduğunu söyledi.

Kuzey-güney doğrultulu Gelenbe Fayı'nın, üzerindeki stresi kuzeye veya güneye doğru transfer ettiğini belirten Aykan, "Eğer stres kuzeye transfer olursa, Balıkesir şehir merkezinden geçen Gökçeyazı Fayı risk oluşturabilir. Güneye transfer olursa bu kez Manisa Kırkağaç çevresi tehlike altına girebilir" dedi.

"Deprem fırtınasının uzun bir süre daha devam etmesi bekleniyor"

Aykan, Sındırgı Fayı'nın tamamının henüz kırılmadığını hatırlatarak, bölgede 6 ve üzeri büyüklükte bir depremin meydana gelme ihtimaline dikkat çekti. "Deprem fırtınasının uzun bir süre daha devam etmesi bekleniyor" ifadelerini kullandı.

Transfer fayına dikkat: Balıkesir ve Manisa'da deprem riski artıyor! Bursa'nın tüm ilçeleri diri fay üzerinde - Resim : 1
Jeoloji Mühendisi Aysun Aykan

"Bursa'nın tüm ilçeleri diri fay üzerinde"

Jeoloji Mühendisi Aykan, Bursa'nın neredeyse tüm ilçe sınırlarının diri fay hatları üzerinde yer aldığını belirterek, özellikle İznik-Mekece Fayı'nın 960 yıldır sessiz olduğunu ve en son 1065 yılında yıkıcı bir deprem ürettiğini hatırlattı.

Ayrıca, Ankara, Kocaeli ve Eskişehir Teknik Üniversiteleri'nin ortak yürüttüğü çalışmalarla, Kayapa-Yenişehir arasında 95 kilometre uzunluğunda yeni bir aktif fay hattının tespit edildiğini açıklayan Aykan, bu hattın halen MTA'nın diri fay haritasında yer almadığını söyledi.

Bursa'da 1855 yılında yaşanan ve "Küçük Kıyamet" olarak adlandırılan büyük depremin kente büyük zarar verdiğini hatırlatan Aykan, "Ulu Cami'nin iki kubbesi çökmüş, 150 caminin minareleri yıkılmış, şehirde yangınlar çıkmıştı" dedi. Ayrıca 1400 yılında Yenişehir çevresinde etkili bir başka büyük depremin yaşandığını da ekledi.

Aykan, 625 yıldır enerji biriktiren Bursa fay hattının büyük bir deprem üretme potansiyeli taşıdığını belirterek, "Bursa'nın, deprem riski yüksek illerimizden biri olduğunu unutmamalı, depreme karşı dirençli kent yapısı oluşturmak için hazırlıklarımızı bir an önce tamamlamalıyız" uyarısında bulundu.

Gündem
Yavru gorilden sonra şimdi de aslan! Yasa dışı yolla getirilen yavru aslana el konuldu
Türkiye'ye yasa dışı yollarla getirilen yavru aslana el konuldu
117 dönem özel güvenlik sınav sonuçları açıklandı mı (7 Kasım)? 117 dönem ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
117 dönem özel güvenlik sınav sonuçları açıklandı mı (7 Kasım)?
Kar yağışı ne zaman başlıyor 2025? İstanbul kar ne zaman yağacak?
Kar yağışı ne zaman başlıyor 2025? İstanbul kar ne zaman yağacak?
Ozan Elektronik Para A.Ş.'ye yeni operasyon: 11 kişi gözaltına alındı
Ozan Elektronik Para A.Ş.'ye yeni operasyon: 11 kişi gözaltına alındı
Resmi Gazete'de yayımlandı: Bazı alan ve yapılara sığınak zorunluluğu getirildi
Resmi Gazete'de yayımlandı: Bazı alan ve yapılara sığınak zorunluluğu getirildi
Okullarda 9 günlük ara tatil bugün başlıyor
Okullarda 9 günlük ara tatil bugün başlıyor