Trilyonluk fonun patronu Emre Tezmen'in gözaltı görüntüsü çıktı: İfadesinde ne dedi? (Video)

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca, sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmalar sürüyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen tutuklanmıştı.

Tezmen'in gözaltına alındığı görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde Tezmen’in, güvenlik güçlerince gözaltına alınmasının ardından sağlık kontrolüne götürüldüğü anlar yer aldı.

İfadesi ortaya çıktı

Öte yandan Emre Tezmen ifadesi de ortaya çıktı.

Savcılık tarafından Tezmen’e, fonlarda toplanan paraların Tera’nın kendi hisselerini yükseltmek için kullanılıp kullanılmadığını, şirket sahiplerinden hisse fiyatını yükseltme karşılığında elden para alınıp alınmadığını, yaklaşık 9 milyar liralık toplam değeri 620 milyar liraya çıkan şirketlerdeki yükselişin nasıl gerçekleştiğini ve MASAK’ın tespit ettiği milyarlarca liralık para hareketlerini soruldu.

Tezmen tüm bu suçlamaları reddetti.

Emre Tezmen, ifadesinde yaklaşık 40 şirketten oluşan Tera Grubu’nda stratejik yatırım kararlarını kendisinin verdiğini ancak fonların hangi hisseleri alıp sattığıyla ilgisinin bulunmadığını savundu.

Tera PYŞ’nin ayrı bir yönetimi bulunduğunu söyleyen Tezmen, fon alım-satım kararlarından haberdar olmadığını iddia etti.

Tezmen, Tera Yatırım’ın yaklaşık 1,4 milyar liralık piyasa değerinin bir yılda 280 milyar liraya çıkmasıyla ilgili “Bu bir şişme yükseliş değildir. Bu bedel bile hâlen ucuz” savunması yaptı.

Tezmen’e, Tera PYŞ’nin temerrüde düşmesi nedeniyle parasını tahsil edemeyen binlerce vatandaşın mağduriyetinde kendisini sorumlu görüp görmediği soruldu. Tezmen yaşananlardan üzgün olduğunu ancak Tera’nın veya yöneticilerinin kusuru bulunmadığını iddia etti.

Savcılık MASAK raporuna göre Tezmen’in, 28 Ağustos 2026’da tek seferde 1 milyar 159 milyon 772 bin liralık para transferi soruldu. Tezmen işlemin Prive Sigorta’nın satın alınmasıyla ilgili olduğunu düşündüğünü ancak ayrıntıları hatırlamadığını söyledi.

Tezmen, fon alımlarından haberi olmadığını ve kararların PYŞ yönetimi tarafından verildiğini savundu.

Emre Tezmen kimdir?

Finans ve teknoloji alanlarında faaliyet gösteren iş insanı olan Emre Tezmen, 1995 yılında Belçika’daki Université Libre de Bruxelles’in (ULB) Ekonomi Bölümü’nden mezun oldu. Tezmen, 1997’de Vrije Universiteit Brussel’de (VUB) İşletme yüksek lisansını tamamladı.

Emre Tezmen, kurucu ortakları arasında bulunduğu Tera Yatırım Menkul Değerler, Tera Portföy Yönetimi, Tera Finans Faktoring ve Tera Yatırım Bankası’nda yönetim kurulu başkanı olarak görev yaptı.

Tera Yatırım Teknoloji Holding, Tera Finansal Yatırımlar Holding ve Tera Yatırım Holding’in yanı sıra Peker GYO’nun yönetim kurulu başkanlığını da yürüttü.

Emre Tezmen ne ile suçlanıyor?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından 21 Eylül'de yapılan açıklamada, Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturmada, Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) 17 Eylül tarihli denetleme raporunda Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ'de (KTLEV) piyasa dolandırıcılığının gerçekleştirildiğinin tespit edildiği bildirilmişti.

Bu şirketin payına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 25 şüpheli hakkında adli işlemlerin başlatıldığı, 15 şüphelinin gözaltına alındığı, firari 10 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü aktarılan açıklamada, soruşturmanın mali boyutunda Pusula Finans Holding, Pusula Yatırım Menkul Değerler, Tera Yatırım Menkul Değerler, Tera Portföy Yönetimi, Hedef Holding, Hedef Portföy Yönetimi, Bulls Yatırım Menkul Değerler, Bulls Portföy Yönetimi, Ufuk Yatırım Yönetim ve Gayrimenkul'le bağlantılı yönetici ve yetkililerin para ve mal varlıklarının dondurulduğu belirtilmişti.

Açıklamada, soruşturma konusu mal varlıklarının kaçırılmasının, üçüncü kişilere devredilmesinin veya azaltılmasının önlenmesi amacıyla Türkiye Bankalar Birliği, Türkiye Katılım Bankaları Birliği, Türkiye Noterler Birliği, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Denizcilik Genel Müdürlüğü, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ve MASAK'a müzekkereler yazıldığı kaydedilerek, "Adı geçen fon şirketlerinin yönetim kurulu başkan ve üyeleri, imza yetkilileri ile bunların eşleri ve birinci derece kan hısımlarının mal varlığını azaltıcı nitelikteki işlemlerinin Cumhuriyet Başsavcılığının bilgisi ve görüşü dışında gerçekleştirilmemesi hususu ilgili tüm kurumlara bildirilmiştir. Soruşturmalar tüm yönleriyle titizlikle devam etmektedir." ifadelerine yer verilmişti.

Soruşturma nasıl başladı?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının MASAK'a 17 Eylül'de gönderdiği müzekkerede, Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bunların alt şirketlerinin yöneticilerine ilişkin mali verilerin temin edilmesi talep edilmişti.

Şirketlerin tüm yöneticilerinin açık kimlik bilgilerinin tespit edilmesi, bunların 2024 yılından bugüne kadar yurt dışına gerçekleştirdikleri para ve kripto varlık transferleri ile tüm para giriş-çıkışlarının ham veri halinde Başsavcılığa gönderilmesi istenmişti.

Bu şirketlerin yöneticilerinin yanı sıra birinci derece yakınlarının para ve kripto varlık hareketlerini kapsayan mali incelemeyle, bu kişiler üzerinden yurt dışına para aktarılıp aktarılmadığı veya kripto varlık çıkarılıp çıkarılmadığının belirlenmesinin amaçlandığı öğrenilmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yapılan soruşturmada, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, Tera Yatırım Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk ile Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan gözaltına alınmıştı.

Şüpheliler Emre Tezmen ve Alper Öztürk'e ait makam odalarında polis ekiplerince arama yapılmıştı.