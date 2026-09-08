Trpos Ödeme Kuruluşu AŞ’ye yasa dışı bahis operasyonu: 24 şüpheli gözaltına alındı

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Trpos Ödeme Kuruluşu AŞ hakkında yasa dışı bahis ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama iddiaları kapsamında yürütülen soruşturmada, İstanbul merkezli 4 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 24 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamaya göre soruşturma, Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” ve 7258 sayılı kanuna muhalefet suçları kapsamında yürütülüyor.

Soruşturmada Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Denetim Genel Müdürlüğü’nün 6 Mart tarihli dış denetim raporu, MASAK’ın 2 Mayıs ve 11 Mayıs tarihli raporları ile 31 Ağustos tarihli bilirkişi raporlarının birlikte değerlendirildiği belirtildi.

3,1 milyar liralık işlem hacmi tespiti

Başsavcılık açıklamasında, Trpos’un Merkez Bankası’ndan aldığı faaliyet izni kapsamında fiziki POS, sanal POS ve linkle ödeme hizmeti sunduğu hatırlatıldı. İncelemelerde, bazı üye iş yerlerine ait hesapların yasa dışı bahis faaliyetleri kapsamında oyunculardan fon toplanması ve bu fonların başka hesaplara aktarılması amacıyla kullanıldığına ilişkin kuvvetli mali emareler bulunduğu kaydedildi.

Açıklamada, şirketin söz konusu üye iş yerlerine sağladığı ödeme altyapısının yasa dışı bahis bağlantılı para nakline aracılıkta ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanmasında kullandırıldığı; bu kapsamda 2024-2025 yıllarında 3,1 milyar liralık işlem hacmine ulaşıldığının tespit edildiği aktarıldı.

Soruşturma kapsamında ödeme kuruluşu ile yasa dışı bahisten elde edildiği değerlendirilen gelirlerin toplandığı üye iş yerlerinin yetkilisi, ortağı ve çalışanı olduğu belirtilen toplam 27 şüpheli hakkında işlem başlatıldı. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul, Adana, Mersin ve Tekirdağ’da eş zamanlı arama, el koyma ve gözaltı işlemleri yapıldı.

245 hesap bloke edildi, 57 malvarlığına el konuldu

Operasyonda 24 şüpheli yakalanırken, 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi. Şirket faaliyetleri çerçevesinde suç işlendiğinin tespit edildiği gerekçesiyle İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği kararıyla Trpos Ödeme Kuruluşu AŞ’nin yönetimine Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandı.

Soruşturma kapsamında şüphelilere ait 245 banka ve kripto hesabına bloke konuldu. Ayrıca 18 konut, 14 araç, 16 tarla/bağ, 7 arsa ve 2 ticari gayrimenkul olmak üzere toplam 57 malvarlığına el konuldu. El konulan malvarlıklarının yaklaşık piyasa değerinin 247 milyon lira olduğu değerlendiriliyor.