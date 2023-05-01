TRT Dijital yayın hayatına başlıyor

TRT'nin uzun süredir beklenen uluslararası dijital platformu ‘TRT Dijital’, yarın yayın hayatına başlayacak.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, kanalın tarihinde ilk olarak proje için yarın Beykoz Kundura Fabrikası'nda tanıtım etkinliği düzenlenecek.

Tanıtımda markanın ismi, logosu, içerikleri, platformun üyelik detayları ve yayın hayatına başlayacağı tarih açıklanacak.

Orijinal içeriklerle meraklıların karşısına çıkmaya hazırlanan uluslararası dijital platformda aksiyondan komediye, tarihi dramadan animasyona kadar birçok içerik yer alacak.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un da katılacağı etkinlikte sanat, sinema, siyaset, spor, iş ve reklam dünyasından birçok ünlü isim de yer alacak.

Yayın hayatına geçmesiyle birlikte TRT uluslararası dijital platformunun, global rakiplerin olduğu sektörde ses getirecek farklı yapımlarla izleyicisiyle buluşması bekleniyor.