TRT ekibine bombalı drone saldırısı!
Suriye'de yayın yapan TRT Haber ekipleri saldırıya uğradı. Terör örgütü PKK, TRT ekibine bombalı dronla saldırdı. Araç ağır hasar aldı.
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PKK/YPG terör örgütü, Suriye'de görev yapan TRT Haber ekibine yönelik bombalı bir kamikaze dron saldırısı düzenledi.
TRT'nin aracını kullanılamaz hale geldi
Saldırı sırasında ekip aracı ağır hasar aldı.
TRT Haber muhabiri Bülent Çulcuoğlu, kameraman Fatih Şenel ve Bülent Serin, ulaştırma görevlisi Yusuf Serin'in sağlık durumları iyi olduğu bildirildi.
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